Quem é o bilionário desaparecido em naufrágio na Itália? Entenda o caso

Bilionário conhecido como 'Bill Gates britânico' está entre os desaparecidos após naufrágio do iate de luxo na Itália; saiba mais

Na última segunda-feira, 19, um evento natural raro atingiu a costa italiana, resultando no naufrágio de um iate de luxo. Segundo autoridades, um tornado incomum teria causado o acidente. Até o momento, foi confirmada a morte de uma pessoa e o desaparecimento de seis, incluindo Mike Lynch, bilionário conhecido como o 'Bill Gates britânico'.

Para quem não acompanhou os detalhes do acidente, 12 passageiros e 10 tripulantes estavam a bordo da embarcação de luxo ancorada perto da cidade de Palermo. No entanto, um tornado raro causou o naufrágio do barco. Até o momento, sobreviventes relataram que o vendaval atingiu o barco com força durante a noite.

Por esse motivo, muitas pessoas estavam dormindo quando a embarcação virou, o que pode ter dificultado os resgates. Segundo a imprensa italiana, mergulhadores encontraram o iate a quase 50 metros de profundidade e localizaram corpos dentro da embarcação, que ainda não foram retirados ou tiveram a identificação concluída.

Quem é Mike Lynch?

Até o momento, 15 pessoas foram resgatadas, enquanto outras ainda estão desaparecidas. Embora a imprensa ainda não tenha divulgado os nomes dos tragicamente falecidos, Mike Lynch está entre os desaparecidos. Sua esposa, Angela Bacares, proprietária do barco, já foi resgatada, mas sua filha também continua desaparecida.

Apesar de a tragédia ter ganhado destaque, Lynch já era uma figura conhecida na mídia internacional. Ele é um dos empresários mais renomados do setor de tecnologia, conhecido como o "Bill Gates do Reino Unido". Isso porque ele fundou a Autonomy, a maior empresa de software do país, que foi vendida por R$ 59 bilhões na cotação atual.

Há alguns anos, ele se envolveu em um escândalo de fraudes, mas foi absolvido e, desde então, vivia com discrição. A viagem de barco, organizada pelo empresário, incluía amigos e outras figuras notáveis como Jonathan Bloomer, presidente da Morgan Stanley International. As buscas pelas pessoas desaparecidas no naufrágio seguem nesta terça-feira, 20.

