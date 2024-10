Com sucesso em cirurgia de Vera Viel, Rodrigo Faro volta às gravações na Record

Após cirurgia bem-sucedida da esposa, Vera Viel, o apresentador Rodrigo Faro retornou às gravações na Record nesta quarta-feira, 16

Após passar alguns dias afastado da Record TV para acompanhar a esposa, Vera Viel, no hospital, o apresentador Rodrigo Faro já está de volta às gravações. A modelo realizou uma cirurgia para retirar um tumor raro na coxa esquerda, mas recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 16.

Segundo informações do Notícias da TV, o comunicador vai reassumir o quadro A Fazenda: Última Chance no Hora do Faro, que estava sendo comandado por Adriane Galisteu durante sua licença.

Vale lembrar que na última quinta-feira, 10, Vera Viel informou que recebeu o diagnóstico de Sarcoma Sinovial na coxa, um tumor raro e maligno. A cirurgia para retirada foi realizada no sábado, 12, e nesta quarta-feira, 16, a modelo recebeu alta hospitalar.

A informação da alta médica de Vera Viel foi confirmada pelo boletim médico emitido e enviado à Quem pelo Hospital Israelita Albert Einstein: "São Paulo, 16 de outubro de 2024 - A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Ela seguirá sob orientações médicas para continuidade do tratamento", afirma o boletim, assinado por quatro médicos.

Rodrigo Faro celebra alta hospitalar de Vera Viel

A modelo Vera Viel recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 16, após realizar uma cirurgia para retirada de um Sarcoma Sinovial, tumor raro e maligno que estava localizado na coxa esquerda. Celebrando a recuperação da esposa, Rodrigo Faro faz uma declaração nas redes sociais reforçando o amor pela sua companheira e deixou reflexão aos seus seguidores.

Nas redes sociais, ele publicou um vídeo com Vera Viel onde ela se levantava da cama e dava alguns passos com a ajuda de muletas. No registro, em nenhum momento o apresentador saiu do lado da amada e ainda finalizou auxiliando ela a deitar e dando um selinho na modelo.

Na legenda da publicação, o apresentador declarou: "Nunca solte a mão de quem você ama nas dificuldades!!! Ele esteve comigo o tempo todo! Agora é hora de deixar o hospital e voltar pra casa!!!", compartilhou Rodrigo Faro.

O apresentador ainda compartilhou a foto com a canção A Resposta, interpretada pelo cantor e compositor gospel Thalles Roberto. No registro, Rodrigo Faro destacou o trecho da música: "A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito".