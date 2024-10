Cid Moreira se aposentou? Apresentador foi um sucesso na TV e como locutor

Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. Saiba se ele trabalhou até o fim da vida ou se estava aposentado

O apresentador Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade, e teve uma longa vida de trabalho. O comunicador fez história na TV e nunca abandonou o seu trabalho. Tanto que ele não se afastou do universo da locução em seus últimos anos de vida.

O comunicador estrelou no rádio em 1944 e construiu uma longa carreira como apresentador, jornalista, narrador e locutor. Em 1969, ele estou no Jornal Nacional e ficou por lá por quase 30 anos. Depois disso, ele foi para o Fantástico. Após sair da frente das câmeras na Globo, ele se dedicou aos trabalhos como narrador e locutor.

Portanto, em seus últimos anos de vida, ele seguiu trabalhando e também fazendo a alegria dos fãs com leituras com sua voz icônica em vídeos nas redes sociais.

O adeus para Cid Moreira

O falecimento de Cid Moreira comoveu o universo do jornalismo nesta quinta-feira, 3. Ele partiu nas primeiras horas da manhã após 29 dias internado em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro, onde morava com a esposa, Fátima Sampaio.

Inclusive, Fátima contou que o corpo do marido deve ser velado em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, e o sepultamento vai acontecer em Taubaté, no interior de São Paulo, que foi onde ele nasceu e cresceu. Por enquanto, a família não revelou mais detalhes sobre o último adeus.

Cid Moreira faleceu em decorrência da falência de múltiplos órgãos. Ele foi internado com quadro de infecção em decorrência da diálise e infecção urinária e pneumonia. Ao longo da internação, ele teve outras complicações de saúde e seu quadro se agravou. Em seus últimos dias de vida, ele estava no CTI sob cuidados intensivos por causa da idade avançada.