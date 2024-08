Chay Suede surpreende com visual de seu personagem para nova novela

Intérprete do vilão Mavi em 'Mania de Você', o ator Chay Suede revelou o visual de seu personagem para a nova novela das nove

O ator Chay Suede agitou as redes sociais na noite de segunda-feira, 12, ao compartilhar novas imagens de Mavi, seu próximo personagem nas telinhas da TV Globo. Em pouco menos de um mês, o artista dará vida ao vilão em 'Mania de Você', nova novela das nove.

Em seu Instagram oficial, Chay revelou ao público que está bastante caracterizado na pele de Mavi e mostrou seu atual visual para interpretar o novo papel no folhetim de João Emanuel Carneiro.

Deixando os fios curtos para trás, o famoso surgiu com o cabelo longo e registrou a mudança com uma foto de perfil. "Mavi tá de chaybelinho", escreveu o artista na legenda da postagem. Vale lembrar que Chay Suede será um dos protagonistas na nova trama das nove.

O vilão de 'Mania de Você' atuará ao lado de Agatha Moreira, Gabz e Nicolas Prattes, que também já revelou como será o visual de seu personagem. Substituta do remake de 'Renascer', a nova novela da TV Globo tem estreia prevista para o dia 9 de setembro.

Grandes nomes como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Eliane Giardini, Mariana Ximenes, Joana de Verona, Ângelo Antônio, Ana Beatriz Nogueira, Bukassa Kabengele, entre outros, também estão no elenco do folhetim.

Confira o visual de Chay Suede:

Chay Suede mostra visual de novo personagem - Reprodução / Instagram

Laura Neiva mostra Chay Suede com os filhos

Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar um clique de um momento de lazer de Chay Suede com os dois filhos. Ela aproveitou o registro para celebrar o Dia dos Pais, comemorado neste último domingo, 11.

Na foto postada no feed do Instagram da atriz, Chay aparece em um momento de lazer com os filhos, Maria, de quatro anos, e de José, de dois. Na legenda, Laura se declarou para o amado e brincou sobre ter vários filhos com ele. Os dois, aliás, estão à espera do terceiro filho.

"Esse é o meu marido, e o resultado do nosso amor. Feliz dia dos pais, Neneco! Te admiro, te amo. Você me inspira e me faz querer ter cada vez mais filhos com você kkkkkk", disse a artista na publicação; confira o registro!