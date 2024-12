Marcello Novaes posa com os filhos e internautas elogiam. Veja!

O ator Marcello Novaes posou com os filhos Pedro e Diogo nas redes sociais e recebeu muitos elogios dos internautas de plantão

Em suas redes sociais, Marcello Novaes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 680 mil seguidores.

Nesta quarta-feira, 11, o ator publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado dos filhos Diogo Novaes, de 30 anos, e Pedro Novaes, de 27. Diogo é fruto do relacionamento do ator com Sheyla Beta. Já Pedro é filho de Marcello com Letícia Spiller.

Na legenda, o artista colocou apenas emojis de coração. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Ô genética boa", brincou uma internauta. "Não sei se eu ia querer o pai ou os filhos", comentou outra. "Pai e filhos lindos", elogiou uma terceira.

Pedro segue os passos artísticos dos pais e atualmente está no ar como o Beto de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo. Já Diogo é música e forma a banda Fuze ao lado do irmão, do primo Felipe Novaes e do amigo Guilherme Fonseca.

Relação de maturidade

Em entrevista recente à coluna Play, do jornal O Globo, Leticia Spiller foi sincera ao abrir sobre sua atual relação com Marcello Novaes. Os atores estiveram juntos entre os anos 1995 e 2000, após se conhecerem durante as gravações da novela Quatro por Quatro (1994). Juntos, eles são pais de Pedro Novaes, nascido em 1996.

Apesar do término, a artista garantiu que eles mantêm uma relação de amizade até hoje. "Para mim, é algo tão natural. Essa amizade entre pais e mães deveria ser o mais comum, porque a história continua. Já não é mais sobre nós ou nosso ego, é sobre eles (os filhos), sobre o que vem", refletiu.

"Nunca entendi esses desentendimentos. Infelizmente, isso acontece porque nem todo mundo consegue lidar com frustrações, mágoas e ressentimentos em prol dos filhos. Sempre pensei que o amor se transforma. Acredito que não devemos ter sentimento de posse ou apego pelas pessoas. Precisamos evoluir, e evolução é pensar no próximo", completou Leticia Spiller.

