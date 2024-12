Jorge Aragão recebe alta após internação para retirada de vesícula

O cantor Jorge Aragão ganhou alta nesta sexta-feira, 6, após realizar uma cirurgia devido ao quadro de colecistite aguda

O cantor e compositor Jorge Aragão recebeu alta na sexta-feira, 6, após oito dias internado. A assessoria do artista informou que ele está bem e em casa. Anteriormente, a assessoria do sambista comunicou que ele teve um quadro de colecistite aguda — um tipo de inflamação na vesícula biliar. A cirurgia aconteceu na segunda-feira, 2.

Aragão estava internado no Hospital São Lucas Copacabana, Zona Sul do Rio, para realizar uma cirurgia de retirada da vesícula, desde a última quinta-feira, 28. Ele chegou a cancelar o show que faria na Cidade do Samba, no Rio, para as comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo (1º).

Jorge Aragão usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e avisar que está pronto para retomar a agenda de apresentações.

“Olá, minha gente. Vim aqui agradecer tantas mensagens de carinho, tantas mensagens de energias boas. Já estou de volta no pedaço, graças a Deus. O doutor já me liberou para trabalhar. Segue a programação normal de final de ano. Vamos simbora, acabou essa história de vesícula”, divertiu-se em vídeo publicado no Feed do Instagram.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Aragão (@jorgearagaodacruz)

Sintomas

Após dois dias internado e ainda antes da cirurgia, Jorge Aragão publicou um vídeo para relatar os sintomas que apresentou e informar que seria submetido ao procedimento.

“Senti uma pontada no estômago e tive enjoo também. Claro que tenho sempre que estar me cuidando, ir ao médico, e a minha vesícula, que já tem quase uns três anos, está querendo fazer graça comigo. Dessa vez, os médicos me prenderam e disseram: ‘Olha, não vai sair mais, vamos fazer, vamos tirar isso daí’. Então, vão arrancar a minha vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita… Daqui a pouco estou de volta”, declarou o sambista no dia 29 de novembro.

Leia também: Ana Maria Braga se emociona ao ouvir música de Jorge Aragão no ''Mais Você''