A apresentadora Ticiane Pinheiro arrancou elogios dos fãs ao surgir toda produzida ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir toda produzida ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli, neste sábado, 14.

Os dois capricharam nos looks para prestigiar um casal de amigos. Para o evento, a mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Pinheiro Tralli, de cinco, surgiu usando um vestido longo rosa, uma sandália, bolsa e joias. Já o apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, usou uma camisa social branca, uma calça clara, tênis e óculos escuros.

Ao publicar o registro com o marido no feed do Instagram, Tici mandou um recado. "Prontos para celebrar o amor de um casal muito querido", escreveu ela, recebendo elogios. "Casalzão", disse uma seguidora. "Lindos demais", comentou outra. "Casal maravilhoso", falou uma fã.

Mais cedo, Tici mostrou a surpresa especial que Manuella Pinheiro Tralli fez para recepcionar o pai no apartamento onde moram em São Paulo. Há dias longe de casa para cobrir William Bonner no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, o comunicador global retornou para seu lar e foi surpreendido pela herdeira. A pequena então preparou uma decoração colorida para recebê-lo de volta. "Manu enfeitou a casa toda para esperar o papai", contou a loira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra reação de Cesar Tralli ao receber notícia inesperada

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou seu perfil nas redes sociais nesta última sexta-feira, 13, para compartilhar uma pegadinha que fez com o marido, Cesar Tralli. Em seu Instagram, ela postou um vídeo em que aparece fazendo um ultrassom e contou que disse ao jornalista que estava grávida de um filho dele.

"O dia em que eu trolei meu marido dizendo que estava grávida", escreveu a apresentadora na publicação. No vídeo, ela aparece fazendo um ultrassom enquanto grava o momento para enviar ao marido. "Amor, tá aí? Vem aqui porque eu tenho uma novidade", brinca ela. "Olha o nosso filho, o coração está batendo", continuou. Veja!