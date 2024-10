Celso Portiolli revela bronca de Silvio Santos ao tentar ajudar Yudi e Priscilla

Celso Portiolli se emocionou ao contar que foi afastado do SBT por Silvio Santos após conselho sobre contrato de Yudi e Priscilla

O apresentador Celso Portiolli emocionou os telespectadores ao revelar publicamente que tentou ajudar Yudi Tamashiro e Priscilla, antigos apresentadores do 'Bom dia e Cia', a continuarem no SBT. O artista recordou o ocorrido durante participação no programa 'Raul Gil', exibido neste sábado, 26.

O assunto veio à tona enquanto Celso e Yudi estavam no júri do quadro Shadow Brasil. Na ocasião, o comandante do 'Domingo Legal' explicou que chegou a receber uma bronca de Silvio Santos (1930-2024) por tentar interferir nas negociações do contrato dos jovens na emissora.

"Tenho uma história rapidinho para contar. Uma vez, acho que na renovação de contrato da Priscilla, eu acabei dando um conselho para o pai dela, para fazer a renovação e tal, e o Silvio Santos me ligou dizendo que eu não poderia interferir e nem dá conselho sobre isso. Ele ficou muito bravo comigo", relatou Portiolli.

"Me deu uma bronca por telefone, dizendo: 'Você não pode fazer isso! Assim você está jogando contra a empresa... eu vou proibir a Priscilla e o Yudi de entrarem no SBT'", continuou o apresentador. Yudi, bastante emocionado, confirmou a história do colega de profissão.

Em seguida, Celso Portiolli contou que pediu para o dono do SBT mantê-los na emissora, uma vez que eles ainda estavam no início da carreira e precisavam do emprego. "Eles estavam começando e eu falei: 'Silvio, faz o seguinte, não tira os dois do ar, eles são pessoas simples e são humildes, eles não têm dinheiro ainda'", relembrou.

"'Faz o seguinte, me tira do ar e deixa os dois no ar’. E eu fiquei fora do ar e eles continuaram fazendo o programa", completou ele. Neste momento, Yudi Tamashiro se levantou aos prantos e deu um abraço apertado no artista.

Saiba qual foi o conselho inesquecível de Silvio Santos para Celso Portiolli

O apresentador Celso Portiolli esteve na gravação do programa Raul Gil, do SBT, e relembrou sua longa parceria com Silvio Santos na TV. Em um trecho da conversa com o apresentador veterano, ele relembrou um conselho inesquecível que recebeu do patrão no início de sua jornada artística.

"O comportamento do Silvio Santos, dentro da televisão, sempre foi muito humilde. Conversando com todo mundo, tratando bem todo mundo. Ele dizia para mim: ‘a gente não pode viver o artista, porque o artista um dia acaba. Seja você e não deixe o sucesso subir à cabeça’. Muitas vezes, quando ele percebia que eu estava me perdendo, ele ia lá, me dava um castigo, puxava minha orelha e falava 'não, para baixo'", disse ele.

