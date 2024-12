Catia Fonseca esclarece rumores sobre futuro na Band após saída de Rodrigo Riccó

Por meio de sua equipe, Catia Fonseca conversou com a CARAS Brasil e respondeu aos rumores de seu futuro na emissora após saída do marido Rodrigo Riccó

Após Rodrigo Riccó, o diretor do programa Melhor da Tarde, da Band, anunciar sua saída da emissora, os bastidores da TV ficaram bastante agitados. Depois da notícia, surgiram diversos rumores sobre o assunto e, inclusive, referentes ao futuro profissional da apresentadora Catia Fonseca (55), esposa do comunicador, no canal.

Rodrigo Riccó anunciou sua saída da Band após um período de seis anos. Depois da notícia, começaram especulações sobre a relação da apresentadora Catia Fonseca com o canal após a saída do marido da emissora.

Por meio de sua equipe de comunicação, Catia Fonseca conversou com a CARAS Brasil e esclareceu aos comentários sobre sua futuro na emissora. A apresentadora reforça que vai sair de férias no dia 24, conforme estava previsto em sua agenda e retorna em fevereiro. Sobre a saída de Rodrigo Riccó da Band, ela afirmou que os dois se respeitam e apoiam, mas cada um têm sua carreira.

"Catia informa que sai de férias no dia 24, como já estava programado, e viaja com seu marido Rodrigo Riccó para a Itália. O retorno para o Melhor da Tarde acontece em 3 de fevereiro. Sobre a saída do Riccó do programa, ela afirma que apesar de serem um casal, ambos têm sua carreiras independentes e se respeitam como profissionais apoiando suas decisões pessoais", confessou a apresentadora por meio de sua equipe.

Segundo o comunicado divulgado à imprensa, a Band também se pronunciou sobre a saída de Riccó e reforçou que a escolha aconteceu em comum acordo com o canal. “Em comum acordo, Band e Rodrigo Riccó encerram o contrato. A emissora agradece a dedicação do diretor por sua atuação nos últimos seis anos e deseja sucesso em seus novos desafios”

