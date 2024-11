Catia Fonseca avalia conquistas e confessa sobre amadurecimento: 'Marcas do tempo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Catia Fonseca adianta próximos projetos na carreira e abre o jogo ao falar sobre maturidade

Catia Fonseca (55) é uma das maiores apresentadoras do país, com décadas de sua vida dedicadas à TV brasileira. Ao longo desses anos, ela entrega que sempre busca por novidades. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora adianta seus próximos projetos na carreira e abre o jogo sobre amadurecimento em frente às câmeras: "Marcas do tempo".

A radialista acumula mais de 30 anos trabalhando com televisão, sempre levando entretenimento para os telespectadores. Durante esse período, Catia Fonseca mostrou ao público diversas faces e foi amadurecimento em frente às câmeras, ela confessa que vê com naturalidade essas transformações.

"Amadurecer diante das câmeras é algo natural para mim. Encaro esse processo como parte da vida, assim como o público amadurece junto comigo. É importante, no entanto, manter o equilíbrio entre cuidar da saúde e sentir-se bem consigo mesma, respeitando as marcas do tempo. E eu gosto das minhas. Elas contam a minha história", revela.

'FASE DE DESCOBERTAS'

Neste ano, a apresentadora completou 55 anos e reforça que está muito segura com relação à sua idade. Catia Fonseca afirma que a maturidade traz muitas descobertas e também uma segurança em seu atual momento de vida

"Vejo a maturidade como uma fase de descobertas e de uma certa paz interior. Gosto de quem me tornei e acredito que essa fase da vida me traz uma sabedoria que, talvez, eu não tivesse em outros momentos. É uma relação de respeito comigo mesma e de gratidão pelas experiências que vivi", declara.

Catia Fonseca reforça que, para se manter atual ao longo dos anos, ela sempre busca trazer novidades para o público. Sem entrar em muitos detalhes, ela adianta quais os próximos projetos em sua carreira e garante surpresas.

"Como boa aquariana que sou, eu adoro criar, e minha cabeça está sempre pensando em novos projetos. Continuar viajando com o programa é algo que ainda quero fazer muito. Além disso, tenho um projeto para o meu canal do YouTube, que está em fase de desenvolvimento. Ainda não posso adiantar muitos detalhes, mas garanto que será algo pensado com muito carinho para o público que me acompanha", finaliza.

