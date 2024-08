A jornalista Carol Barcellos vai enfrentar uma nova fase em sua vida profissional após pedir demissão da Globo. Saiba mais!

A jornalista Carol Barcellos não faz mais parte do time de contratados da Globo. Nesta quarta-feira, 28, ela usou seu perfil no Instagram para anunciar o fim de seu contrato com a emissora após 20 anos de dedicação, principalmente à cobertura de esportes.

“Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, iniciou Carol Barcellos.

Em seguida, ela comentou alguns momentos marcantes que viveu na empresa. ”“Da reportagem de campo à transmissão do primeiro jogo da seleção feminina, ao vivo, na Copa do Mundo na França. Mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no Planeta Extremo.

“Na Copa do Mundo no Catar. Nas Olimpíadas do Rio, Tóquio e Paris. Nas Olimpíadas de Inverno, na Coreia do Sul. Nos estúdios do Bom Dia Brasil, do Globo Esporte e do Esporte Espetacular. Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias", falou.

E encerrou: “E assim sempre será. A saudade boa já chegou. Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo! Hoje: Obrigada! E que o melhor esteja por vir!”.

Carol Barcellos chegou na Globo em 2004, como repórter do Sportv. Em 2007, se tornou setorista de esportes no Rio de Janeiro. Ela participou de três coberturas de Jogos Olímpicos, sendo a última em Paris.