Carlos Tramontina relembra sua saída da Globo: ‘Eu iria chorar'

O apresentador Carlos Tramontina relembrou a sua saída da Globo em uma entrevista no programa Companhia Certa, da RedeTV!. Ele entregou o motivo para não ter uma grande despedida da emissora, já que trabalhou mais de 40 anos por lá.

“Achei que ia ficar muito cabotino e teve uma coisa que foi definitiva: Não aguentaria emocionalmente. Eu iria chorar”, afirmou ele.

Inclusive, ele contou que recebeu o apoio da esposa quando encerrou o contrato. “Quando cheguei em casa, falei para a Rosana [esposa] e ela: ‘Legal, você vai fazer outras coisas, vai ser legal’. Tomei um susto. Ninguém contou e não vazou. A conversa [sobre a saída] foi no dia 4 de abril e eu saí dia 26. Foi uma surpresa geral”, contou.

Então, ele revelou a motivação para sair da emissora. “Já vinha falando que queria descansar e ter um ano de viagens, fazer outras coisas. Falei com a minha diretora já no começo do ano e não escondia de ninguém. Minha ideia não era chegar aos 80 anos e descobrir que ‘Puxa, deveria ter feito aquilo’. Não, eu quero ir para tal lugar, eu quero falar tal coisa’”, relembrou.

Tramontina ainda contou suas condições. "Falei: ‘Vamos conversar. Quero impor duas coisas. Uma: eu quero sair sem mágoa. Duas: eu quero ter, por parte da Globo, o reconhecimento da minha dedicação. Saí numa boa. A Globo reconheceu, de diferentes formas, e isso faz parte de um acordo confidencial, a minha dedicação à empresa. Defini que queria fazer o Carvanal, apuração e falei: ‘quero estar no jornal até o último instante’. Minha saída foi absolutamente na boa”, relembrou.

Hoje em dia, o apresentador trabalha com a internet. “Estou cuidando agora, bem, do Instagram e, de forma muito simples, abri o canal do YouTube e coloquei duas reportagens que fiz sobre São Paulo. Tem dado uma repercussão e um resultado muito interessantes”, afirmou.