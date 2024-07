Carlinhos Maia entrega sucesso de reality do Globoplay: 'Sou um contador de histórias'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carlinhos Maia revela bastidores do reality Stories na Mansão, que atingiu o TOP 2 do Globoplay nesta semana

Carlinhos Maia (32) tem comemorado o sucesso do reality Stories na Mansão, do Globoplay e Multishow, com muito pé no chão. Desde a última semana, o mais novo projeto do alagoano está entre uma das produções mais assistidas da plataforma de streaming, o que tem lhe rendido muitos elogios. Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador garante que a popularidade do programa está na autenticidade dele e de toda sua turma, a qual ele escolheu a dedo para lhe acompanhar na nova jornada.

"Eu sou muito otimista e muita gente acaba confundindo isso com pretensão, mas, na verdade, eu acredito tanto no que eu faço, que é levar humor, amor, deixar as pessoas mais leves, se distraírem. Então, quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço, eu digo, eu sou um contador de histórias, eu gosto de distrair pessoas", inicia.

Nesta segunda-feira, 22, o reality amanheceu em segundo lugar no ranking dos mais assistidos do Globoplay, o que tem sido motivo de comemoração para o famoso, que muitas vezes sofreu com críticas por conta de seu conteúdo. "Eu fico muito feliz, né? Porque geralmente tem esse preconceito de quem é da internet e não pode fazer sucesso na TV e a gente mostra que isso não tem nada a ver", avalia.

Sem roteiro e apostando nas interações espontâneas dos companheiros, Stories na Mansão mostra Carlinhos Maia tentando se adaptar a uma vida de luxo em São Paulo acompanhado de amigos, que a cada episódio recebem uma missão que acaba tornando a vida do influenciador ainda mais caótica.

"Eu montei o elenco como eu monto a minha vida. Ninguém é parecido com ninguém. Todo tipo de gente, de histórias, de pessoas. Minha missão com o meu trabalho é isso, é dar voz a quem não teria e eu acho que a gente conseguiu", comemora.

Questionado como funcionam os bastidores do programa, o esposo de Lucas Guimarães garante que tudo surge com muita naturalidade entre os colegas. "No reality a gente tem um roteiro, mas eu chamo mais de roteiro de direcionamento, só pra ter a história, mas a gente vai intercalando com o que a gente é, pra ficar mais real possível. A gente cria muita coisa, eu fiz isso o programa inteiro".

Em meio ao sucesso na televisão e streaming, Carlinhos conta que se sente muito à vontade no Multishow e prova disso é o sucesso de seu projeto. "Eu já tinha recebido propostas de outras emissoras, mas eu me encontrei muito no que o Multishow tinha preparado, porque eu não precisaria ficar contratado, eu faria os projetos e, conforme fosse dando certo, a gente ia renovando", disse que reforça a fórmula do seu trabalho: "As pessoas estão vendo o que eu realmente faço na internet, então não perdeu a identidade. Então acho que a TV precisava de uma coisa mais real como acontece na internet".