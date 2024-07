Carlinhos Maia posta vídeo dançando e arrasa no rebolado

Carlinhos Maia compartilhou um vídeo em que aparece dançando e recebeu muitos elogios dos seguidores por arrasar no rebolado

Carlinhos Maia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 19, o digital influencer compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece dançando.

Com uma camiseta cinza e uma calça de tecido bem confortável, o famoso arrasou no rebolado ao som de O Rei da Batidinha. "Patrai patrai", escreveu ele na legenda, se referindo ao nome da música.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 500 mil curtidas e milhares de comentários. "Rapaz, que gingado", elogiou Gabi Martins. "Eita como dança", escreveu outro internauta. "Meteu uma dancinha do nada, e o vídeo já batendo 5k", comentou uma terceira.

A família vai aumentar?

Ao que tudo indica, a família do humorista Carlinhos Maia deve aumentar em breve. O influenciador digital revelou aos seguidores que os planos de se tornar pai estão cada vez mais próximos de se realizarem.

Casado com Lucas Guimarães, ele contou que sentiu que está no momento certo para dar início ao processo. "Estou com cabeça de grávida. Estamos buscando os trâmites para ter nossos bebês. Vocês vão ser titios e titias muito em breve. Tenho 33 anos, não atropelamos nada. Meu coração está me dizendo sim, está na hora de ser pai", informou Carlinhos.

Em seguida, o humorista explicou que tomou uma decisão em relação aos filhos. De acordo com o famoso, diferente dele, a imagem das crianças serão preservadas e pouco mostradas publicamente.

"Vou ter que cuidar, esconder um pouco das pessoas, trabalhar minha imagem né, queridos, porque vocês são cruéis. E é isso, estou ansioso", ressaltou. "Já me vejo brigando com vocês por quererem se meter na criação dos meus filhos. Eu vou dizer várias vezes ‘calem a boca, os filhos não são de vocês'", brincou Carlinhos Maia.