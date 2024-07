Cariúcha alfineta Eliana e faz elogios à Patricia Abravanel: 'É povão'

Apresentadora do 'Fofocalizando', Cariúcha exaltou a popularidade de Patricia Abravanel e a descreveu como 'Silvio Santos de saia'

A apresentadora Cariúcha deu sua opinião sincera sobre o suposto desentendimento entre Eliana e Patricia Abravanel. Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', a integrante do 'Fofocalizando', do SBT, exaltou a popularidade da herdeira de Silvio Santos.

De acordo com Cariúcha, Patricia não possui desavenças com ninguém. "As pessoas é que brigam com a Patricia. Acho que foi a Eliana quem brigou com a Patricia. Sabe o que acontece? As pessoas são muito invejosas…", declarou a apresentadora. Em seguida, Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, reagiu: "Gente, está falando da Eliana…", se divertiu.

"Não estou falando só da Eliana. A Patrícia é talentosa e herdeira, do povo. As pessoas têm inveja. A Eliana não é tão popular quanto a Patricia. Então, as pessoas têm raiva de quem nasceu herdeira. A Patricia além de ser herdeira, tem talento, e as pessoas não aceitam que ela é popular, é povão, não é engessada, patricinha. É o Silvio Santos de saia", opinou Cariúcha.

A suposta 'briga' entre as duas famosas veio à tona logo após a saída de Eliana do SBT. Em seu último programa na emissora de Silvio Santos, a loira chegou a receber um pedido de desculpas de Patricia Abravanel.

Vale lembrar que Eliana nunca comentou publicamente a respeito da possível desavença com a herdeira de Silvio. Fora do SBT após 15 anos, ela está atualmente na TV Globo e, em breve, fará sua estreia nas telinhas da nova emissora.

🚨POLÊMICA: Cariúcha revela que Eliana brigou com Patrícia Abravanel e defende herdeira de Silvio Santos. #DeFrenteComBlogueirinhapic.twitter.com/1eHWss57sU — DiaTV (@diaestudio) July 30, 2024

Eliana reaparece no SBT após ir para a Globo

A apresentadora Eliana voltou a aparecer no domingo do SBT. No dia 21 de julho, ela reapareceu na telinha da emissora de Silvio Santos durante o programa Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, para uma homenagem especial. Ela gravou um vídeo com um depoimento para o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa na TV.

Tiago fez aniversário e ganhou homenagens no palco do Domingo Legal. Com isso, Eliana apareceu na telinha para falar do amigo. "Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo”, iniciou ela.

E completou: "Essa homenagem e esse carinho é mais do que merecido. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com Deus, feliz aniversário, muita saúde".