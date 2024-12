Campeã do BBB 4, Cida aponta erro da Globo nas Bodas de Prata: ‘Ficaria bem melhor’

Em entrevista à CARAS Brasil, Cida Santos, campeã do BBB 4, revela o que a deixou incomodada nas Bodas de Prata do BBB 25

Cida Santos, campeã do BBB 4, ficou decepcionada com a Globo por não convidá-la para as Bodas de Prata do BBB 25. O especial reuniu ex-BBBs que se destacaram para a emissora ao longo da história do reality show de maior audiência da televisão brasileira.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital aponta erro da Globo ao gravar o comercial para promover uma edição comemorativa do programa de confinamento e revela se guarda ressentimento por não ter sido convidada.

"Fiquei super chateada quando eu vi porque eu fui a primeira mulher a vencer o programa, então eu acho que tinha que ter um pouquinho de consideração até porque o bambam foi o primeiro que venceu o programa e estava lá", dispara.

"Estou super chateada, mas tá tudo certo, fazer o quê? Eles chamam quem eles querem, mas a gente acaba ficando chateada, fiquei um pouquinho frustrada sobre isso", revela ela, que atualmente mora em Itaguaí, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Para Cida, a Globo teria que ter feito o especial Bodas de Prata com os vencedores de todas as temporadas. Ela afirma que a emissora errou ao chamar ex-BBBs de forma aleatória, muitos até com pouco destaque nas temporadas em que foram confinados.

"Deveria ter colocado os 25 vencedores, não colocar as outras pessoas que não fizeram tanta história. Eu acho que cada um tem seu momento, mas se era 25 anos que estava comemorando as Bodas de Prata então acho que deveria colocar os 25 campeões lá, eu acho que ficaria bem melhor e não daria essa treta toda que deu na internet, com todo mundo revoltado, estressado porque na verdade foi isso. Se eles tivessem colocado só os vencedores estava de boa, mas eu não entendi o que eles fizeram. Isso me deixou revoltada, chateada", conclui.

VEJA COMO CIDA ERA NA ÉPOCA DO BBB 4:

