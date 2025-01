Cadê Ana Maria Braga? Apresentadora falta ao Mais Você pela 3ª vez na semana

A apresentadora Ana Maria Braga não comandou o programa Mais Você, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 17, e foi substituída por Talitha Morete

A apresentadora Ana Maria Braga não comandou o programa Mais Você, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 17, e foi substituída por Talitha Morete. Essa foi a terceira vez que a veterana se ausentou do programa nesta semana. Ela cancelou sua participação às pressas na segunda-feira, 13, após um episódio de diarreia, e acabou não indo também no dia seguinte.

A substituta, no entanto, não explicou o motivo da terceira ausência da colega e limitou-se a informar que a titular do programa não compareceu aos Estúdios Globo. Ana Maria, por sua vez, compartilhou uma nota em suas redes sociais. "Bom dia, gente. Por motivos profissionais e comerciais, precisei me ausentar hoje do Mais Você. Está tudo bem por aqui. Segunda nos vemos de novo. Já com saudades. Beijão, se cuidem", explicou.

Ana Maria Braga celebra volta ao Mais Você após afastamento médico

Após se ausentar por motivos de saúde, Ana Maria gravou um vídeo em seu camarim na última quarta-feira, 15, tranquilizando os seguidores e mostrando que está melhor. Enquanto terminava de se maquiar para entrar ao vivo no programa, a apresentadora revelou que sentiu bastante saudade do trabalho e celebrou a volta.

"Oi, gente! Já estou de volta. Estou aqui terminando os retoques finais da minha ‘make up’ e queria dizer que senti saudade. Por pouco que seja, sentimos saudade. Eu sinto. É muito legal estar aqui com vocês", declarou a veterana no registro. Na legenda da publicação, Ana Maria Braga acrescentou: "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!".

Já na terça-feira, 14, a estrela contou que estava com uma bactéria, que é a mesma que causou o surto de virose no litoral de São Paulo no início do ano. "O médico manda repousar e nós obedecemos! Atestamos aqui que a bactéria do litoral subiu a serra. Por favor, se cuidem", disse ela, na ocasião.

