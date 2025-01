Ana Maria Braga celebra volta ao Mais Você após afastamento médico

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou um vídeo sobre sua volta ao 'Mais Você' após afastamento por recomendações médicas

A apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais para atualizar o público a respeito de sua saúde. No início desta semana, a veterana precisou ser substituída às pressas por Tati Machado no 'Mais Você' após um mal-estar.

Na manhã desta quarta-feira, 15, já nos Estúdios Globo, Ana Maria gravou um vídeo em seu camarim tranquilizando os seguidores e mostrando que está melhor. Enquanto terminava de se maquiar para entrar ao vivo no programa, a apresentadora revelou que sentiu bastante saudade do trabalho e celebrou a volta.

"Oi, gente! Já estou de volta. Estou aqui terminando os retoques finais da minha ‘make up’ e queria dizer que senti saudade. Por pouco que seja, sentimos saudade. Eu sinto. É muito legal estar aqui com vocês", declarou a veterana no registro.

Na legenda da publicação, Ana Maria Braga acrescentou: "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!". Vale lembrar que a apresentadora precisou se ausentar do programa por dois dias por recomendações médicas.

Ainda na terça-feira, 14, a estrela contou que estava com uma bactéria, que é a mesma que causou o surto de virose no litoral de São Paulo no início do ano. "O médico manda repousar e nós obedecemos! Atestamos aqui que a bactéria do litoral subiu a serra. Por favor, se cuidem", disse ela, na ocasião.

Ana Maria Braga marcou presença no casamento de Sabrina Sato

Na noite de sexta-feira, 10, a apresentadora Ana Maria Braga decidiu exibir o seu look para o casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que aconteceu na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. A veterana se arrumou para a ocasião em seu próprio camarim, após o comando do Mais Você, gravado em São Paulo.

Com um vestido longo pink com detalhes em vermelho e laranja, a artista expôs a correria que foi chegar com o namorado, Fabio Arruda, ao casório, marcado para às 14h; confira detalhes!

