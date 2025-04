Viih Tube mostra estado ao acordar após festão de aniversário da filha

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou o estado em que acordou após a festa luxuosa para celebrar o aniversário da filha

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou o estado em que acordou após a festa luxuosa para celebrar o aniversário de Lua Di Felice, sua filha com o influenciador digital Eliezer, que completou dois anos de vida nesta quarta-feira, 9.

Na publicação nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10, ela apareceu ainda com cara de sono e mostrou como ficou seu cabelo após retirar o penteado. "Bom dia", escreveu. Ela e a filha usaram looks inspirados na boneca Barbie com vestidos na cor rosa.

Viih Tube mostra estado ao acordar após festa da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi a festa da filha de Viih Tube e Eliezer?

O evento aconteceu em um buffet em São Paulo e contou com a presença de amigos famosos da família, incluindo vários ex-BBBs. . O tema era a boneca Barbie Sereia, que é a preferida da aniversariante. O bolo de aniversário seguiu a temática de fundo do mar com vários detalhes feitos em pasta americana e com muitas cores.

Para a ocasião especial, Mãe e filha usaram looks inspirados na Barbie com vestidos na cor pink e muitos detalhes fofíssimos. Enquanto isso, pai e o filho, Ravi, usaram looks de Ken, que é o namorado da boneca.

Nas redes sociais, Viih Tube falou sobre o aniversário da filha. "Dois anos da melhor coisa da minha vida! Me tornei sua mãe! Eu vejo Deus em você minha filha. Obrigada meu Deus pela vida da minha filha, pela saúde, pela família, pelo amor, por tudo que o senhor a deu! Você é minha vida Lua, eu não consigo nem descrever o que eu sinto por você! Eu te amo daqui até a lua!", afirmou ela.

