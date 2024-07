Atriz de Cheias de Charme desabafa após fazer faxina nos EUA

Atriz de Cheias de Charme, Simone Gutierrez defende sua decisão de tentar a vida nos Estados Unidos com trabalhos temporários, incluindo a faxina

A atriz Simone Gutierrez, que está no ar na reprise da novela Cheias de Charme, da Globo, surpreendeu ao rebater as críticas por ter feito trabalhos temporários nos Estados Unidos. Há alguns anos, ela vendeu tudo o que tinha no Brasil para tentar a vida no exterior. Ao chegar lá, ela trabalho de faxineira e arrumadeira, além de outros serviços.

Com a repercussão da mudança de vida dela, a artista defendeu sua decisão. “Só para deixar claro! Todo trabalho feito com dedicação e carinho é digno. Fazer faxina não diminui ninguém! E pedir ajuda também não”, escreveu.

Logo depois, ela contou que não tem arrependimentos sobre sua decisão de vida. “Eu não me arrependo de nada que fiz, mesmo que não pudesse exercer o oficio que escolhi como profissão! TODO trabalho que você faz te ensina, te torna mais forte em busca de qualquer tipo de objetivo que você tenha!! Prefiro isso do que desistir", afirmou.

Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Simone Gutierrez contou quais foram os trabalhos que fez nos Estados Unidos. "Eu dei aula de teatro musical em escola pública para crianças até seis anos de idade, dei aula em escola de dança normal, dei cursos também, trabalhei de babá, trabalhei de faxineira, trabalhei de helper, que é como se fosse uma arrumadeira, trabalhei de arrumadeira também no Hotel Fasano, que é um hotel inclusive conhecido aí no Brasil, trabalhei de garçonete, trabalhei em catering. Eu fiz de tudo", afirmou.

Simone Gutierrez se mudou para os Estados Unidos há dois anos. Inicialmente, ela foi morar em Nova York, mas se mudou para Orlando, na Flórida. "Eu não sou uma pessoa que veio de uma família de milionários, nem de herdeiros. Sempre tive que correr atrás do meu ganha-pão e ajudar a minha família.Quando eu soube que eu tinha que estar nos Estados Unidos, eu vendi tudo o que eu tinha. Vendi tudo mesmo assim. Roupa. Tudo. Fiz um bazar de garagem, vendi tudo e fui para os Estados Unidos com US$ 1.500 no bolso, mais ou menos", disse ela ao colunista.

