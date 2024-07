Ex-atriz da Globo revela que vendeu tudo para mudar de país

Atriz que atuou em Cheias de Charme, da Globo, Simone Gutierrez explica decisão de vender todas as suas coisas para mudar radicalmente de vida

A atriz Simone Gutierrez, que atuou na novela Cheias de Charme, da Globo, fez uma mudança radical em sua vida nos últimos anos. A estrela vendeu tudo o que tinha no Brasil para se mudar para os Estados Unidos há dois anos.

"Eu não sou uma pessoa que veio de uma família de milionários, nem de herdeiros. Sempre tive que correr atrás do meu ganha-pão e ajudar a minha família.Quando eu soube que eu tinha que estar nos Estados Unidos, eu vendi tudo o que eu tinha. Vendi tudo mesmo assim. Roupa. Tudo. Fiz um bazar de garagem, vendi tudo e fui para os Estados Unidos com US$ 1.500 no bolso, mais ou menos", disse ela ao colunista Gabriel Perline, do site Contigo!.

Então, Simone explicou os motivos para a sua mudança de país. "E os motivos, a princípio, tinham sido motivos de estudo, mas aí pós-pandemia eu me vi sem possibilidade nenhuma de trabalho. Os artistas sofreram muito pós-pandemia. Enfim, eu tinha um contrato fechado, eles cancelaram várias vezes, aí acabou que cancelou de vez. As oportunidades de trabalho eram muito poucas e eu falei: ‘Ah, já que eu tenho essa oportunidade, vou tentar alçar voos maiores’. E aí eu mudei para Nova Iorque, lá eu vivi durante um ano e meio, mais ou menos (...) Tiveram momentos muito difíceis, mas tiveram momentos muito legais também, como eu te falei, foi um aprendizado incrível na minha vida e não me arrependo, aprendi muito com isso", afirmou.

Por fim, a atriz garantiu que não é rica. "As pessoas acham que a gente que já fez novela, a gente que a gente tem vida de princesa, vida glamorosa. E nós não temos. Alguns sim, outros não. E eu sempre falo que eu não sou celebridade, eu sou artista, eu sou uma pessoa que vim do teatro, eu vim do balé. Então a minha formação, é uma formação de processo, é uma formação de você buscar realmente você quer de você estudar", contou.

Hoje em dia, ela vive em Orlando, nos Estados Unidos.