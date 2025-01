Atriz Alejandra Darín, irmã de Ricardo Darín, morre aos 62 anos

A morte da atriz Alejandra Darín, irmã do ícone do cinema argentino Ricardo Darín, foi confirmada nesta quarta-feira, 15

A atriz argentina Alejandra Darín, irmã do também ator e diretor Ricardo Darín, faleceu aos 62 anos. A informação da morte da artista foi confirmada nesta quarta-feira, 15, pela Associação Argentina de Atores e Atrizes.

Por meio das redes sociais, a instituição, da qual Alejandra era presidente desde 2011, publicou uma nota de pesar e lamentou a partida da atriz. "É com grande tristeza que nos despedimos de nossa querida colega Alejandra Darín, presidente da Associação Argentina de Atores e Atrizes", iniciaram.

"Com uma carreira de mais de meio século como atriz em teatro, cinema e TV, ela também se destacou pela defesa incansável dos direitos da nossa comunidade artística e por sua profunda sensibilidade social", completaram em outro trecho.

Até o momento, Ricardo Darín, ícone do cinema argentino, não se pronunciou sobre o falecimento da irmã. Alejandra Darín deixa dois filhos: Antonia e Fausto. A causa da morte não foi revelada.

