Marieta Severo reflete sobre a morte do marido: ‘Dois anos barra-pesada’

A atriz Marieta Severo viveu a dor de enterrar um marido há poucos anos. O marido dela, o diretor teatral Aderbal Freire-Filho, faleceu em 2023 em decorrência das complicações do AVC que sofreu em 2020. Em entrevista à revista Ela, do Jornal O Globo, a artista refletiu sobre a doença do marido e o luto.

Antes de morrer, Aberbal adoeceu em decorrência do AVC e a família enfrentou desafios com a saúde dele. “Os três últimos anos foram dolorosos. Quando o Aderbal saiu do hospital, montei um mini-hospital aqui em casa. Ele fazia fisioterapia, melhorou, aí vieram outros episódios e dois anos barra-pesada até a perda dele”, disse ela.

Depois de perdê-lo, ela encarou o luto de frente. “Resgatei a boa memória, a boa companhia. Eu me deito e é como se estivesse dando a mão a ele. O Aderbal fez toda a diferença em minha vida. O famoso amor maduro, um privilégio”, afirmou ela, que recebe o carinho da família e dos amigos. “Quero me reabastecer. Faço isso com a família. Também viajei para onde íamos. Não queria essa coisa de ficar me lamentando. Fui aos mesmos restaurantes, visitei exposições, assisti a peças e óperas. Quis virar essa chave. Gosto de pensar nele com prazer e muito amor”.

Agora, aos 78 anos, Marieta não se imagina vivendo um novo amor. “Estou completamente viúva. Não consigo imaginar outra pessoa na minha vida e nem quero isso. Sigo satisfeita comigo e com todas essas lembranças”, declarou.

Marieta Severo fez doação para casas no Retiro dos Artistas

A atriz Marieta Severo e Marcelo Caruso, filho da atriz Iris Bruzzi, fizeram uma doação especial para o Retiro dos Artistas. Juntos, eles doaram os materiais que foram usados para a construção de novas casas para os famosos veteranos viverem na instituição.

O Jornal O Globo revelou os nomes de quais artistas vão morar nas três propriedades que foram construídas. Os felizardos são os músicos Adonis Karan, Luis Felipe e Pedro Paulo Castro Neves.

As casas possuem o estilo de studio e já estão prontas para receberem os novos moradores.

