Ator Keller Fornes, de 'The Walking Dead', morre aos 32 anos

O ator Keller Fornes, conhecido por suas atuações nas séries 'The Walking Dead' e 'County Rescue', faleceu no Eastland, no Texas

O ator Keller Fornes, conhecido por sua participação na 11ª temporada da série de sucesso 'The Walking Dead', faleceu em 19 de dezembro de 2024, aos 32 anos, em Eastland, no Texas. A morte do artista, no entanto, só foi confirmada na última segunda-feira, 6, pela produtora Great American Media.

Até o momento, a causa do óbito não foi revelada. Por meio de um comunicado nas redes sociais, a empresa lamentou a partida precoce do ator e prestou solidariedade aos familiares e amigos. "Estamos profundamente tristes com o falecimento de Keller Fornes. Ele era uma pessoa especial e talentoso como ator, escritor e diretor, além de cantor e músico", escreveram.

"Sua energia e entusiasmo levantaram tudo com que ele trabalhou aqui na Great American Media e no elenco e equipe de County Rescue. Nossas orações estão com a família dele e com todos aqueles que ele tocou", completou a produtora.

No perfil oficial de Keller Fornes, diversos admiradores também deixaram mensagens de pesar. Além de 'The Walking Dead', onde ele fez uma aparição no episódio 21 como um dos soldados em uma torre, o artista também esteve em 'County Rescue', da produtora Great American, e estava prestes a iniciar as gravações da segunda temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Great American Family (@greatamericanfamily)

Incêndio em Los Angeles: Tragédia atinge casa de Paris Hilton

A atriz e socialite Paris Hilton teve sua casa de praia em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, destruída pelo grande incêndio que se iniciou na região de Pacific Palisades, em Los Angeles. Nesta sexta-feira, 10, a estrela compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando como ficou o imóvel.

No registro, é possível ver os escombros da casa, que foi adquirida pela famosa em 2021 e estava avaliada em US$ 8,4 milhões, cerca de R$ 51 milhões na cotação atual. E ela falou sobre a perda da residência de luxo na legenda da publicação; confira detalhes!

Leia também: Friends: Lisa Kudrow encontra bilhete de Matthew Perry