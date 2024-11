Ator de Três É Demais revela câncer em estágio 3

Ator da série Três É Demais, Dave Coulier revela que foi diagnosticado com câncer em estágio 3 e desabafa sobre sua luta pela cura

O ator Dave Coulier, que atuou na série Três É Demais (Full House), revelou que está com câncer em estágio 3. De acordo com o site da revista People, ele foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin em outubro de 2024.

O artista revelou que descobriu a doença depois de ter uma infecção respiratória e inchaço nos gânglios linfáticos. Então, ele fez exames e uma biópsia, e o diagnóstico veio à tona. O ator recebeu a notícia de que o câncer é agressivo.

“Passei de um resfriado a um câncer, foi bastante impressionante. É uma jornada em montanha-russa muito rápida”, disse ele. Coulier já iniciou o tratamento com quimioterapia - serão um total de 6 ciclos de quimio - e raspou o cabelo.

Além disso, ele relembrou como foi receber o diagnóstico. “Quando recebi a notícia, fiquei surpreso, claro, porque eu não esperava. A realidade de instalou e me vi extremamente calmo como se fosse qualquer resultado. Não sei explicar, mas havia uma calma interior em tudo, acho que é parte do que vi as mulheres da família passando [a mãe, a irmã e a sobrinha dele já tiveram câncer]. Muda a perspectiva, com certeza”, afirmou.

Dave Coulier também contou sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. “Tenho dias bons, e dias ruins. Alguns dias eu sinto náuseas e tonturas, e há dias em que os esteróides fazem efeito e sinto que tenho muita energia”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dave Coulier (@dcoulier)

Causa da morte de Bob Saget

O ator e comediante Bob Saget, conhecido por seu papel em 'Três é Demais', morreu em janeiro de 2022 em decorrência de um traumatismo craniano. Em nota divulgada pelo site de notícias E!, a família revela que o ator "bateu a nuca acidentalmente, mas pensou são ser nada grave e foi dormir em sequência".

A família do ator também se pronunciou e destacou que Bob Saget não fez uso de drogas ou álcool antes de morrer.

"Agora que temos as conclusões finais da investigação das autoridades, achamos apropriado que os fãs ouçam essas conclusões diretamente de nós". continuou.

Ainda no comunicado, a família destacou e pediu para os fãs do ator e comediante se lembrarem de Bob Saget com amor.

O ator foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, na Flórida, onde tinha apresentações de sua turnê marcadas.