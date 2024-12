Ator de Loki faz apelo ao revelar que está morando na rua: 'Desesperado'

Jack Veal, ator da série 'Loki', explicou que está vivendo na rua e pediu ajuda de fãs e serviços sociais locais; entenda o que aconteceu

O ator Jack Veal, astro que atuou na primeira temporada da série 'Loki', da Disney+, usou as redes sociais para contar ao público que está morando na rua. O artista, que tem 17 anos atualmente, revelou que decidiu sair da casa onde morava com os pais por problemas constantes, incluindo abuso doméstico.

Por meio de sua conta no TikTok, onde publicava conteúdos fitness, Jack explicou detalhes de sua atual situação e pediu ajuda aos fãs. "Sofri um abuso em casa. Uma violência física e emocional. Não tive uma boa criação e luto pela minha saúde mental. Tenho autismo, TDAH e estou sendo examinado para bipolaridade", disse ele em um trecho do vídeo.

Em outro momento do registro, Jack Veal explicou que não pode ficar com os avós, uma vez que um dos familiares enfrenta uma doença terminal. "Não tenho para onde ir e preciso de ajuda. Os serviços sociais se recusam a me ajudar, apesar do que eu disse a eles. Estou desesperado. Tenho dormido nas ruas", relatou.

"Atualmente, estou dormindo em um trailer com janelas quebradas, não é seguro e fica a duas horas do meu trabalho, o que significa que tenho dificuldade para chegar ao trabalho todos os dias. É difícil. A vida é difícil. No momento, não tenho mais nada. Estou de joelhos implorando para que vocês compartilhem isso, façam algo, espalhem a mensagem de como o governo está tratando as crianças", completou o ator.

Após o pedido de ajuda do artista viralizar, ele contou na última terça-feira, 3, que recebeu ligação de um órgão de serviços sociais. "Não sei o que vocês fizeram, mas isso se espalhou e realmente me ajudou muito. Eles estão agindo agora. Eles estão realmente fazendo alguma coisa. Muito obrigado", agradeceu Veal.

Quem é Jack Veal? Conheça a carreira do jovem ator

Além de 'Loki', onde interpretou o personagem Kid Loki na primeira temporada da série, Jack Veal também pode ser visto em 'The End of the F***ing World' (2017), 'The Favourite' (2018), 'My Name is Lenny' (2017) e 'The Peripheral' (2022).

@jackvealfitness Its beeen a rollercoaster. Thankyou all. Ill update you more tomorrow. ♬ original sound - jackvealfitness

