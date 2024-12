Com câncer, jornalista da CNN desabafa após voltar ao trabalho: 'Nunca pensei'

Jornalista da CNN Brasil, Larissa Rodrigues voltou ao trabalho após três meses afastada para tratar um câncer de mama triplo negativo estágio 2

Jornalista da CNN Brasil, Larissa Rodrigues voltou ao trabalho após três meses afastada para tratar um câncer de mama triplo negativo estágio 2. Diagnosticada com a doença em agosto deste ano, ela explicou que o tratamento ainda não acabou. Ela precisou raspar a cabeça or causa dos efeitos colaterais da quimioterapia.

Ao aparecer ao vivo pela primeira vez depois do tratamento, Larissa recebeu o apoio dos colegas. "É bom estar de volta. Para quem não sabe, eu estou tratando um câncer de mama e fiquei um tempo afastada, mas estamos aqui seguindo com a vida", resumiu ela no telejornal.

Em uma publicação no feed do Instagram, ela publicou um trecho de seu retorno e falou sobre a importância de aparecer assim no canal de notícias. "Nunca pensei que entraria ao vivo careca. Não, eu não consigo me achar bonita assim. Ainda estou chorando e ainda tenho um tratamento imenso pela frente. Mas hoje mostrei para o Brasil todo que nós estamos aqui. E que nós mulheres com câncer de mama precisamos, sim, de atenção, bom tratamento de saúde e muito amor", escreveu.

Em seguida, falou sobre as dificuldades do tratamento. "Não é força, gente. É necessidade. E hoje depois dessa entrada, mulheres me mandaram mensagem dizendo que se sentiram representadas e com mais disposição para seguir esse tratamento. E eu tive a certeza que minha decisão de me mostrar careca para o Brasil todo foi acertada demais", detalhou ela, que recebeu apoio dos internautas nos comentários.

Como Larissa Rodrigues revelou que estava com câncer?

Em setembro deste ano, Larissa fez uma publicaão no feed do Instagram para falar sobre seu diagnóstico. "Há 20 fui surpreendida com um diagnóstico de câncer de mama. Os próximos meses serão difíceis e eu ainda estou tentando digerir tudo. Amanhã faço minha primeira quimioterapia. Conto com a torcida e a energia de vocês. Espero voltar aqui em breve com boas notícias sobre o tratamento".