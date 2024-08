Atitude de funcionário do SBT com a equipe da Globo chama a atenção

Equipe da Globo está na frente da sede do SBT e revela uma atitude de funcionário da emissora de Silvio Santos neste sábado

A morte do apresentador Silvio Santos neste sábado, 17, mobilizou diversos veículos de comunicação no Brasil para a cobertura da despedida para o comunicador. Com isso, uma equipe da Globo foi deslocada para a frente da sede do SBT na Grande São Paulo. Em uma aparição ao vivo, a repórter Cinthia Toledo destacou a atitude de um funcionário da emissora de Silvio Santos neste momento de luto.

Em pé ao vivo do lado de fora da sede do SBT, ela contou que foi abordada por um funcionário gentil do SBT, que ofereceu apoiou para a equipe da emissora rival.

"Só uma última curiosidade, veio um funcionário aqui que disse: ‘Olha, se vocês precisarem usar o banheiro, pegar uma água, ou algo do tipo, fiquem à vontade’. Então, mostrando essa gentileza que se estendeu por toda a casa”, disse ela nesta tarde.

Nas redes sociais, Cinthia Toledo também prestou uma homenagem para Silvio Santos ao compartilhar uma foto dele sorrindo. "Mais do que esse sorriso, vamos guardar a mensagem que ele carregou o tempo todo: “da vida não se leva nada. Vamos sorrir e cantar”. Que assim seja na sua passagem. Obrigada por nos trazer tantas alegrias! Já estamos com saudades", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cinthia Toledo (@cinthia.toledo_)

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.