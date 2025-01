Após saída da Record, Luiz Bacci se despede do 'Cidade Alerta' com carta aberta

Ressaltando os colaboradores do 'Cidade Alerta', o jornalista Luiz Bacci escreveu uma carta emocionante para se despedir da Record; confira

Ex-apresentador da Record, Luiz Bacci escreveu uma carta de despedida para os colegas após oficializar sua saída da emissora. No texto, o jornalista, que comandava o Cidade Alerta, mencionou nomes de colaboradores que marcaram sua trajetória e contribuíram para o sucesso do noticiário. Inicialmente, sua saída estava planejada para março, mas foi antecipada para janeiro. As informações são do portal LeoDias.

“Quero começar agradecendo de coração pelo comprometimento e dedicação que vocês demonstraram ao longo desses anos. Sempre lutei e batalhei pelo nosso time, porque sei que vocês são a verdadeira alma do programa. Tenho certeza de que continuarão a brilhar, cada um de vocês, em suas próprias jornadas. Quando a Record nos trouxe desafios em 2017, com a desconfiança natural sobre a nossa capacidade de segurar o 'CA' após o afastamento do Marcelão, mostramos do que éramos capazes”, iniciou o comunicador.

Na sequência, Bacci seguiu relembrando momentos marcantes que viveu com a equipe. “Passamos por momentos difíceis, como a redução do nosso tempo de programa, mas conseguimos reverter a situação e atingimos audiências históricas. O 'Cidade Alerta' se tornou vice-líder absoluto de audiência, e isso é resultado do esforço de cada um de vocês. Ajudamos muitas pessoas ao longo do caminho, e isso é algo que sempre levarei comigo. Zamataro, você sempre foi um parceiro, nos bons e maus momentos. Continue obstinado por resultados e não se esqueça de agradecer ao Kallas pelo suporte incondicional”, declarou.

“Bernardo, seu profissionalismo e serenidade sempre me conquistaram. Sentirei muito a sua falta. Dionisio, o futuro é brilhante para você. Aproveite essa nova fase e lembre-se: tudo acontece no tempo certo. Grace, você é a repórter raiz que eu amo! Obrigado por sempre entregar mais do que o esperado. Leo, estou feliz pela trajetória que construímos juntos nestes quase 15 anos. Nat, sua colaboração e ousadia foram essenciais. Por favor, agradeça ao seu maridão, Marcos Leandro, por ter me apoiado nos últimos meses, quando eu já estava exausto e muitas vezes sem voz. Ele foi uma grata surpresa!”, continuou o apresentador, que fez questão de ressaltar mais companheiros de trabalho.

“Renato, se existe um chefe de reportagem melhor, eu desconheço. Agradeço pela lealdade que você sempre demonstrou desde o início. Peço que transmitam meu agradecimento especial a todos os editores, produtores, cinegrafistas, motolinks, COPs e técnicos. O trabalho de vocês é fundamental e muito valorizado. Continuem a honrar a nossa história na Record. Preciso de um tempo para cuidar mais de mim, algo que não fiz nesses quase 30 anos de televisão”.

“Desde 2022, estava me preparando emocionalmente e financeiramente para dar esse passo ousado e corajoso. Abrir mão da minha posição confortável não foi fácil. Agora, estou finalmente pronto para ser dono do meu próprio negócio e para explorar novos horizontes. Um beijo do amigo e admirador, Bacci”, finalizou Luiz Bacci.

Por que Luiz Bacci saiu da Record?

O jornalista e apresentador Luiz Bacci surpreendeu o público na última semana ao revelar que seu contrato com a Record TV chegou ao fim. O anúncio oficial foi comunicado pela emissora, que informou que a decisão aconteceu em comum acordo.

Na última terça-feira, 21, Bacci rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito da novidade. Por meio das redes sociais, o jornalista explicou os motivos que o levaram a deixar o canal após mais de 15 anos de trabalho.

De acordo com o ex-apresentador do 'Cidade Alerta', sua saída da Record já estava nos planos devido a necessidade de descansar, uma vez que ele iniciou a carreira ainda muito jovem. Luiz Bacci explicou que começou na comunicação aos 8 anos de idade e, desde então, nunca mais parou. Leia o relato.

