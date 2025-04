Gaby Cabrini fala sobre a saúde de Leo Dias: ‘A imunidade cai’

No programa Fofocalizando, do SBT, Gaby Cabrini revela que encontrou Leo Dias poucos dias antes da internação dele na UTI e fala sobre a saúde do amigo

A apresentadora Gaby Cabrini comentou sobre a internação do colunista Leo Dias, que ficou internado por 5 dias na UTI com quadro de pneumonia. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, nesta terça-feira, ela contou que esteve com o amigo poucos dias antes da internação dele.

Gaby disse que Leo Dias acabou de voltar de uma viagem para a Ásia em suas férias e foi direto para o trabalho na cobertura do show de Luan Santana no Pacaembu, em São Paulo. Com isso, a imunidade dele caiu e a pneumonia apareceu.

"Leo, a gente está morrendo de saudade. Eu estava com ele no Luan Santana. Ele estava virado. Foi uma viagem de muitas horas, teve uma conexão longa. A gente estava lá no Luan Santana, que foi o maior sucesso, e você sai para o calor e entra no ar condicionado do estúdio. Fora a imunidade que, quando você viaja, cai. O Leo é determinado e ama o que faz. Então, ele entregou energia total. É normal, quando você está entregando tanta energia para o projeto, cair a imunidade. A gente te ama Leo”, disse ela.

Nas redes sociais, Leo Dias disse que está bem e em recuperação. Ele gravou um vídeo para tranquilizar seus fãs: "Continuo internado aqui no Hospital São Luiz. Meu estado está melhorando. Eu estou me recuperando aos poucos. Acredito que semana que vem eu já esteja de volta ao trabalho. Estou aqui, principalmente, para agradecer as mensagens de vocês, meu telefone não para, e as orações de quem torce por mim”, afirmou ele.

