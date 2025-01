Record anuncia saída de Luiz Bacci: 'Em comum acordo'

A Record TV comunicou nesta sexta-feira (17) a saída do apresentador Luiz Bacci; saiba quem vai comandar o 'Cidade Alerta' no lugar dele

Nesta sexta-feira, 17, a Record TV comunicou que o apresentador Luiz Bacci não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. No comunicado enviado a imprensa, a emissora informou que a decisão foi em comum acordo.

"A RECORD informa que, a partir de hoje, em comum acordo, o jornalista e apresentador Luiz Bacci não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. Bacci teve uma trajetória única na emissora. Foi repórter e comandou dois programas de audiência expressiva; Balanço Geral e Cidade Alerta. O CA, desde 2017."

"Aqui na RECORD, Bacci fez de tudo – apresentou entretenimento como o 'Programa do Gugu', especiais, grandes coberturas e conteúdos reconhecidos pelo papel social, como o 'Em Nome da Justiça'. Agradecemos ao jornalista pela sua contribuição durante o tempo em que esteve conosco e desejamos sucesso em seus projetos futuros", diz o comunicado.

A Record também informou que o 'Cidade Alerta' será comandado por Reinaldo Gottino a partir da próxima segunda-feira, 20. Já o programa 'Balanço Geral SP' será apresentado pelo jornalista Eleandro Passaia. "A RECORD comunica que a partir da próxima segunda-feira, 20 de janeiro, o Cidade Alerta será comandado por Reinaldo Gottino. Já para o Balanço Geral SP, está de volta a RECORD, o jornalista Eleandro Passaia", informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bacci Notícias - BN (@luizbacci)

Luiz Bacci explica motivo para ter abandonado jornal da Record às pressas

O jornalista Luiz Bacci assustou os telespectadores após deixar às pressas o 'Cidade Alerta', da Record TV. Horas depois do ocorrido, o comunicador usou as redes sociais para esclarecer a situação e revelou que precisou abandonar o jornal ao vivo devido a um sério acontecimento em sua família.

"Deixei só o encerramento gravado. Quem me viu desesperadamente pedindo para me tirar do ar, era para resolver isso. Um barco que pertence a minha família estava com meu cunhado, Gustavo, e graças a Deus minha irmã e meu sobrinho de 5 aninhos não estavam [dentro]. O pai dele, o Acácio, de 70 anos, um pai e sogro adorável, infelizmente nos deixou. Ele sofreu um infarto quando viu toda aquela situação. Ele morreu dentro do barco, antes mesmo de colocar o colete salva-vidas", disse ele em um trecho. Veja o relato completo!

Leia também:Apresentador da Record encontra bala perdida em sua casa: 'Achei'