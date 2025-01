Por que Luiz Bacci saiu da Record? Jornalista rompe o silêncio e revela motivo

O jornalista Luiz Bacci explicou os motivos para ter encerrado seu contrato com a Record após mais de 15 anos de trabalho na emissora

O jornalista e apresentador Luiz Bacci surpreendeu o público na última semana ao revelar que seu contrato com a Record TV chegou ao fim. O anúncio oficial foi comunicado pela emissora, que informou que a decisão aconteceu em comum acordo.

Agora, Bacci rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito da novidade. Por meio das redes sociais, o jornalista explicou os motivos que o levaram a deixar o canal após mais de 15 anos de trabalho.

De acordo com o ex-apresentador do 'Cidade Alerta', sua saída da Record já estava nos planos devido a necessidade de descansar, uma vez que ele iniciou a carreira ainda muito jovem. Luiz Bacci explicou que começou na comunicação aos 8 anos de idade e, desde então, nunca mais parou.

"Tudo o que aconteceu esta semana na minha carreira foi extremamente planejado, nos mínimos detalhes. Apesar de nenhum casamento ser perfeito, todos os desafios que enfrentei foram superados. Eu respeitei a Record e a Record sempre me respeitou demais", iniciou ele.

"Eu comecei a trabalhar muito cedo e acabei perdendo algumas etapas, obviamente, da minha infância, da minha juventude, porque eu abri mão delas para trabalhar, seja no rádio, seja na televisão. Pouquíssimas vezes que eu não consegui trabalhar por questões de doença, foi ou por cirurgia ou então por algo que não me permitisse parar em pé. Mas eu conto nos dedos da mão quantas vezes foram essas", continuou.

Ao longo do relato, Luiz Bacci mencionou a morte precoce de seu pai e explicou que isso também pesou na decisão de sair da Record TV. O apresentador contou que, devido a profissão, não conseguiu aproveitar muito tempo em família, incluindo datas comemorativas como Natal e Ano Novo.

"Meu pai morreu muito jovem, com 49 anos. Para isso acontecer, faltam 8 anos para eu completar essa idade. E eu não sei, meu pai morreu do coração. Eu não sei se Deus vai me levar cedo como levou meu pai. Aí eu começo a pensar, será que eu não preciso ter mais flexibilidade na minha vida? E eu acho que sim", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bacci Notícias - BN (@luizbacci)

Quem vai apresentar o Cidade Alerta?

Com a saída de Luiz Bacci, a Record informou que o programa 'Cidade Alerta' será comandado por Reinaldo Gottino. Já o 'Balanço Geral SP' ficará sob responsabilidade do jornalista Eleandro Passaia.

Leia também: Luiz Bacci já está em negociação com uma nova emissora? Saiba a verdade