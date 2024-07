Após acidente, Sthefany Brito se emociona com cena de Kayky Brito em novela

A atriz Sthefany Brito ficou emocionada ao assistir uma cena do irmão, Kayky Brito, na novela 'Família É Tudo', da TV Globo

Sthefany Brito ficou bastante emocionada ao ver o irmão, Kayky Brito, atuando na novela 'Família É Tudo', da Globo. Esse é o primeiro trabalho dele na TV após ter sofrido um grave acidente em setembro do ano passado, quando ficou 27 dias internado.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um trecho da cena que foi ao ar nesta última quarta-feira, 17, e falou sobre como ficou feliz em vê-lo atuando após o momento difícil que ele enfrentou.

"Que emoção ver essa cena! Ver ele ali na TV, de volta trabalhando com o que ama, é muito mais do que se fosse qualquer coisa pra mim! Tenho certeza que é só o começo de tudo incrível que Deus tem reservado pra você!", escreveu Sthefany.

Na novela, Kayky interpreta o personagem Memo, brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e aprendeu português. Em entrevista ao programa 'Encontro', o ator comentou sobre a sua participação no folhetim.

"O meu personagem, o Memo, vem com uma chantagem em todos os sentidos, para cima da Lupita, personagem da atriz Daphne Bozaski. Agora como Kayky, eu me sinto muito bem, abençoado, estou muito feliz de estar de volta, voltando aos poucos. Mas dessa vez voltarei com tudo, aguardem", disse ele.

Confira:

Sthefany fala sobre Kayky em novela da Globo - Reprodução/Globo

Sthefany Brito se emociona com elogio do filho

Na última terça-feira, 16, Sthefany Brito usou as redes sociais para dividir uma conversa que teve com o filho mais velho, Antonio Enrico, que está com três anos. O menino é fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Nos Stories do Instagram, a atriz, que está à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo, mostrou que estava com alguns curativos nos dedos e contou como o herdeiro reagiu ao descobrir que ela iria até a manicure para cuidar de uns ferimentos que fez nas unhas. Confira a conversa!