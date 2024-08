Ana Maria Braga manda recado emocionante ao vivo para Preta Gil: 'Torcendo'

A apresentadora Ana Maria Braga falou sobre a saúde de Preta Gil e mandou um recado à amiga, que iniciou novo tratamento contra o câncer

A apresentadora Ana Maria Braga emocionou o público ao enviar um recado ao vivo para a amiga de longa data e cantora Preta Gil. No domingo, 25, a filha de Gilberto Gil, que em 2023 lutou contra um tumor no intestino e foi curada, revelou publicamente que o câncer voltou em lugares diferentes.

Ao longo da apresentação do 'Mais Você' desta segunda-feira, 26, Ana Maria e Tati Machado falaram um pouco sobre o quadro de saúde de Preta e reforçaram o quanto todo o Brasil está torcendo por mais uma vitória da cantora.

"Ela já tinha sido curada do câncer no intestino, mas, infelizmente, o câncer voltou em quatro lugares do corpo, sendo dois linfonodos, uma metástase e um nódulo no ureter. A Preta já está em tratamento", contou Tati Machado antes da produção do programa matinal da TV Globo exibir trechos do relato de Preta Gil.

Após a transmissão do vídeo da cantora se encerrar, Ana Maria Braga deixou um recado de apoio à amiga. "Te admiro muito, menina. E tenha certeza: eu e o Brasil inteiro estamos torcendo. Você vai sair dessa! Não tenho a menor [dúvida]... Com essa força toda e bem atendida como está... Não tenho dúvida nenhuma de que vamos te ver nos palcos daqui a pouco, passando esse perrengue grande aí", declarou a apresentadora do ‘Mais Você’.

Vale lembrar que Preta Gil já iniciou o tratamento com quimioterapia e contou que, apesar de estar focada em sua saúde, não deixará de trabalhar. A cantora recebeu o novo diagnóstico ao realizar alguns exames periódicos.

Preta Gil: "Eu tô muito melhor do que eu tava quando eu comecei o meu tratamento de 2023, eu sou uma outra Preta de 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia, cercada de amor" #MaisVocêpic.twitter.com/7UBV98IARY — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 26, 2024

Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo no hospital

A cantora Preta Gil está internada em um hospital para o tratamento contra quatro focos de tumores que apareceram durante o período de remissão do câncer no intestino. Enquanto cuida de sua saúde, a estrela recebe o apoio de amigos e familiares. Tanto que, no domingo, ela recebeu a visita da cantora Ivete Sangalo.

Em uma selfie nas redes sociais, as duas apareceram abraçadas enquanto aproveitavam a companhia uma da outra. Inclusive, Preta agradeceu pelo carinho da amiga. "Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor. Ivete, te amo", afirmou; confira o registro!