Iza exibe nova foto com a filha e detalhe rouba a cena: ‘Cabeluda'

A cantora Iza encantou ao compartilhar uma foto com a filha, Nala, no colo enquanto se arrumava para um evento

A cantora Iza encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto com sua filha, Nala, fruto do relacionamento com Yuri Lima. Neste sábado, 14, ela abriu um álbum nas redes sociais com momentos do que viveu nos últimos tempos.

Na primeira foto, Iza surgiu com Nala no colo em um banheiro luxuoso enquanto se arrumava para um evento. A bebê apareceu dormindo tranquilamente no colo da mamãe e os fãs repararam em um detalhe da menina. “E essa bebê cabeluda?”, disse um seguidor nos comentários.

Vale lembrar que Iza já retomou sua agenda de compromissos após o nascimento da filha e até já fez viagens ao exterior. Porém, ela mantém uma rotina discreta e quase não mostra a menina nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza fala sobre os cuidados com Nala

Recentemente, a cantora contou que divide os cuidados da filha com o pai dela e sua rede de apoio. "Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais", disse ela no site Quem.

Iza ainda contou que tem ciúmes da filha e que a pequena já usa fórmula para se alimentar para que a mãe consiga ficar mais tempo longe de casa. "Estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela", disse ela, e completou: "Ela se acostumou bem [com a fórmula] e consegui fazer esse equilíbrio, que é bom para mim e para ela".

Leia também: Yuri Lima encanta ao mostrar nova foto com Nala, sua filha com Iza