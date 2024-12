Eliezer celebra alta hospitalar do filho: 'Deus deu pra gente a vitória'

Eliezer e Viih Tube surgem radiantes ao anunciarem a alta hospitalar de Ravi, filho caçula deles que ficou 20 dias no hospital

O ex-BBB Eliezer e a influenciadora digital Viih Tube já estão em casa com o filho caçula, Ravi, de 1 mês. O bebê teve alta hospitalar na manhã deste sábado, 14 de dezembro, após ficar 20 dias internado.

Logo depois da alta ser anunciada pelo hospital em um boletim médico, o pai coruja surgiu radiante nos stories do Instagram para celebrar a novidade. Eliezer mostrou Viih comemorando e se preparando para deixar o quarto no hospital com o filho. Além disso, ele também registrou o bebê tranquilo no colo da enfermeira.

"Vamos embora! Finalmente! Graças a Deus. Muito obrigado a todo mundo que orou. Deus deu pra gente a vitória. Estamos indo para casa”, afirmou.

Qual foi o motivo da internação de Ravi?

O bebê Ravi, de 1 mês, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar neste sábado, 14 de dezembro. A notícia da saída do hospital foi dada por meio de um boletim médico, que também informou o motivo da internação do bebê. Ele foi internado com um quadro de enterocolite. Afinal, o que é a doença?

De acordo com o site do Grupo Rede D’Or, a enterocolite é uma inflamação no trato intestinal, que acomete o intestino grosso e delgado. O problema de saúde pode acontecer por vários motivos, como infecção viral ou bacteriana, alegria alimentar ou uso de medicamentos.

Os principais sintomas são a dor no abdômen, vômitos, falta de apetite, abdômen inchado ou distendido e diarreia. O tratamento é feito de acordo com o grau da infecção, podendo ser utilizados medicamentos, dieta e até cirurgia.

Existem vários tipos de enterocolite, que mudam de acordo com a fase de vida da pessoa e o motivo da infecção. Existe o tipo que acomete bebês prematuros, como a enterocolite necrosante; o tipo de que é causada por medicamentos fortes, que é a pseudomembranosa; e vários outros.

O boletim médico de Ravi

Ao divulgar a alta hospitalar de Ravi, o Hospital Israelita Albert Einstein informou: "O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro".