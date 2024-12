Gkay relembra obsessão por cirurgias plásticas e conta o que a fez parar

Gkay relembrou fala da mãe que a fez parar com obsessão por cirurgias plásticas: 'Não tenho mais saúde mental para te acompanhar'

Gkay compartilhou como começou a aceitar mais sua aparência após um período em que realizava intervenções estéticas de forma compulsiva. A influenciadora revelou que o ponto de virada foi a preocupação expressada por sua mãe, Maria das Graças, em relação ao excesso de procedimentos cirúrgicos invasivos que ela vinha realizando.

O alerta materno a levou a refletir e a dar um passo atrás em relação a mudanças estéticas drásticas, priorizando um relacionamento mais saudável com sua imagem:

"Hoje, eu vejo o quanto isso [excesso de procedimentos] é problemático. A ponto da minha mãe dizer: 'Eu não acompanho mais você em nenhuma cirurgia. Não tenho saúde mental para esperar sua volta de uma sala de cirurgia'. Isso não afetou só a minha vida, mas também a vida de quem estava em volta", refletiu a influencer em entrevista ao podcast Grande Surto, de Fernanda Paes Leme.

A influencer também relembrou de um momento em que incentivou a mãe a fazer mais procedimentos estéticos do que ela desejava. Na ocasião, Gkay conseguiu realizar o sonho de Maria de fazer uma abdominoplastia, no entanto, se chocou ao descobrir que ela não queria ajustar também os seios.

"O peito da minha mãe é caído, porque é o peito de uma mulher que já amamentou, que é mais velha. Fiquei pensando: como minha mãe não tem problema com o peito dela?, porque eu tinha problemas com coisas que ela não tinha. Eu estava fazendo pressão nela sobre uma coisa que ela não queria", relembrou ela.

Vale lembrar que em 2023, Gkay passou por reversões de alguns procedimentos estéticos que havia feito. A influencer removeu o preenchimento de ácido hialurônico dos lábios e reverteu a harmonização facial.

