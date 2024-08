Ana Maria Braga detona postura do técnico Abel Ferreira

Ana Maria Braga se pronuncia ao ver a polêmica envolvendo o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e uma repórter em coletiva de imprensa

A apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Ele viu o seu nome virar manchete na imprensa ao dar uma resposta inesperada para uma repórter durante uma coletiva de imprensa do time de futebol. Com a repercussão do assunto, a veterana deu a sua opinião sobre o ocorrido.

Na manhã desta segunda-feira, 26, Ana Maria usou o programa Mais Você, da Globo, para falar sobre o assunto. Ela rebateu a declaração de Abel, na qual ele disse que só devia explicações para três pessoas sobre o time.

"O senhor tem, sim, que dar satisfação para quem quer que seja sobre como vai o time. Não foi pergunta pessoal, da sua família, nada seu. A sua função é informar a gente, que é torcedor. Mesmo que não seja. Se você fizesse isso com uma pergunta de um homem, a gente ia dizer que é mal-educado, e o senhor disse isso para uma mulher", afirmou ela.

E completou: "O melhor é ninguém ir à coletiva, já que ele não quer responder. É misoginia mesmo. A mim, que sou mulher, me parece que é um desrespeito a nós, todas as mulheres. Eu fico com medo de te encontrar e perguntar alguma coisa do meu time. (...) Muito feio".

Ana Maria Braga se vestiu de Silvio Santos na TV

A apresentadora Ana Maria Braga se vestiu com inspiração no visual de Silvio Santos (1930-2024) para homenageá-lo durante o programa Mais Você, da Globo. No dia 19 de agosto, ela surgiu com um terno preto, gravata e o ícone microfone acoplado. Veja a foto aqui.

"Eu como adoro fazer televisão, levar alegria pra casa de vocês, assim como ele, acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo, errar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de ser feliz. Essa roupa tem hoje todo esse significado", disse ela.

No dia da morte de Silvio Santos, Ana Maria prestou uma homenagem para ele nas redes sociais. "Hoje a TV volta a ficar em preto e branco. Um dia em que perdemos a cor e a alegria. A história da televisão ficará para sempre marcada pelo legado desse grande e único comunicador. Enquanto choramos por aqui a sua partida, certeza que o céu já se encontra em ritmo de festa. Vai com Deus, Silvio Santos. Meus sentimentos à toda família. A gente fica com o coração doído, né? Porque a gente pode nomear na história brasileira da televisão os grandes comunicadores. Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores", disse ela.