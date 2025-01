Ana Maria Braga chora ao falar da celebração de Fernanda Montenegro

Ana Maria Braga ficou comovida ao ver a alegria de Fernanda Montenegro com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A apresentadora Ana Maria Braga não segurou a emoção e as lágrimas ao falar sobre o vídeo de Fernanda Montenegro celebrando a vitória da filha, Fernanda Torres, no Globo de Ouro. Durante o programa Mais Você, da Globo, a comunicadora comoveu ao comentar sobre a reação de uma mãe com a conquista de uma filha.

“Eu quero falar um pouquinho mais da Fernanda Torres. Ontem foi a noite do Globo de Ouro, lá em Los Angeles. Uma das premiações mais tradicionais do cinema, é um pré do Oscar. A nossa Fernandinha fez história e conquistou o prêmio de melhor atriz de drama pela atuação impecável em Ainda Estou Aqui”, disse ela.

Logo depois, ela exibiu o vídeo da reação de Fernanda Montenegro, que estava no Brasil e assistiu pela TV a premiação da filha. “É de emocionar não é, não? Uma mãe... essa mãe, inclusive, que brigou e briga tanto pelo cinema, pela arte. E já esteve lá para receber em 1999. Na verdade, resgata esse prêmio que não veio para ela em 1999. Ela foi indicada na época pelo filme Central do Brasil, que também merece ser visto. É um clássico mesmo”, afirmou.

E completou: “Tem uma foto da Fernanda Montenegro, em 1999, concorrendo nesse mesmo palco pelo Central do Brasil. E a Fernandinha ontem, com a foto dela. É um orgulho ter a mãe que tem e ter a filha que tem. É um negócio que mexe com o coração de qualquer um. Uma herdou o talento da outra. Nossa grande Fernandona e nossa grande Fernandinha”.

a ana maria braga emocionada vendo a reação da fernanda montenegro com a vitória da fernanda torres 😭 pic.twitter.com/FFr22mzI9S — matheus (@whomath) January 6, 2025

O discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite deste domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

Leia também: Selton Mello posa com Fernanda Torres após vitória no Globo de Ouro