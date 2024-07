Ana Maria Braga abre o jogo sobre uso de maconha após declaração polêmica

Durante o programa Mais Você, da Rede Globo, Ana Maria Braga abriu o jogo sobre o uso de maconha após ter dado uma declaração polêmica

Nesta quinta-feira, 25, Ana Maria Braga recebeu o jornalista Guga Chacra no programa Mais Você, exibido pela Rede Globo. A apresentadora revelou uma declaração polêmica que deu ao lado dele na GloboNews há alguns meses.

Na época, Ana falou que sentiu cheiro de maconha durante sua viagem aos Estados Unidos. “Viajei para a costa oeste, mas depois vim para a costa leste, e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi o da maconha”, disse ela na ocasião. A fala gerou um mal-entendido, pois algumas pessoas entenderam que a famosa também havia fumado a substância.

Portanto, Ana Maria Braga resolveu esclarecer os fatos. “Quando eu falei assim: ‘Eu também fumo’, no final dessa conversa aí, eu fumava. Mas o que eu fumava era cigarro! No entanto, entenderam que eu fumava maconha”, disse ela, que também revelou que levou os comentários na brincadeira. “Eu estava falando da maconha, a gente estava falando do cheiro… Aí eu fiquei famosa, virei uma maconheira de carteirinha depois dessa entrevista", finalizou ela, aos risos.

Gente a Ana Maria 😭 pic.twitter.com/mQLq4EgwjB — eplay (@forumeplay) July 25, 2024

Dancinha

No Mais Você desta quinta-feira, 25, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os fãs com uma dancinha. Ao lado de Gil do Vigor, Ju Massaoka e o influenciador digital Arthur Peak, a apresentadora requebrou ao som de São Amores, música hit de Pabllo Vittar que viralizou por causa da coreografia.

"A Pabllo alcançou as primeiras posições das plataformas musicais com essa versão em português da canção 'Son De Amores', da dupla espanhola Andy & Lucas, lançada em 2003, que está bombadassa nas redes sociais", disse ela.

"Eu ia mostrar ontem, mas não deu tempo. A gente acabou e, aqui no estúdio, depois do programa, o besteirol continuou e foi uma farra só a gente dançando. Tem gente que dança, mas tem gente como eu só na tentativa do 'pei pei pei'", brincou Ana Maria