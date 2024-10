Ana Hickmann e Edu Guedes: Numeróloga faz análise sobre o casal

O que numerologia diz sobre Ana Hickmann e Edu Guedes? Conheça uma semelhança inacreditável entre os dois

A apresentadora Ana Hickmann e seu noivo, Edu Guedes, estão radiantes com o romance que estão vivendo e até a numerologia confirma a harmonia do casal. Em entrevista no programa Sensacional, da RedeTV!, a numeróloga Aparecida Liberato, que é irmã de Gugu Liberato, fez uma análise sobre o casal.

Ao ver o que os números dizem sobre os nomes deles, ela percebeu uma semelhança impressionante sobre os nomes artísticos deles: os dois possuem os mesmos números. Isso demonstra que eles possuem em relacionamento muito harmônico.

"Eles têm os mesmos números. Somando todo o nome deles, Ana Hickmann é nove e Edu Guedes é nove. Somando as letras consoantes, Ana é onze e Edu é onze. Somando as vogais, ela é sete e ele é sete", disse ela.

E completou: "Então, são pessoas muito parecidas, no destino e na maneira como eles encaram a vida. (...) Eles têm lições de vida diferentes, o propósito é diferente, mas a maneira de ser é igual".

Eud Guedes é questionado sobre ter mais filhos

O apresentador Edu Guedes falou sobre seus planos de aumentar a família. Em entrevista ao programa Companhia Certa, comandado por Ronnie Von na RedeTV!, ele respondeu se pretende ter filhos com Ana Hickmann, de quem está noivo e planeja subir ao altar em breve.

"A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo", respondeu. E refletiu: "Juro que não imaginava [o relacionamento], nesses meses que passamos, falar no começo: 'Você imaginava ficar noivo da Ana?' Ia falar: 'Tão rápido assim? Não'. E ela também não, mas aconteceu assim".

Ainda sobre a relação com Ana Hickmann, Edu Guedes elogiou a parceira por sua determinação em superar desafios após o divórcio. "Vi o quanto ela sempre se esforçou para ter sucesso na carreira e de repente ver aquilo tudo o que fez, tantas empresas trabalhando, administradas de forma totalmente equivocada, de uma maneira não profissional".

"É recomeçar, mesmo que seja do zero. Quando você passa por alguma dificuldade e tem uma base, seja de trabalho, como a Ana tem, de conhecimento e vivência, você consegue recompor sua vida, mas para isso você precisa de base. A Ana tem essa base dela muito forte", completou. As informações são do portal Splash.

Vale lembrar que a artista é mãe de Alezinho, 10, fruto de sua antiga relação com o empresárioAlexandre Correa. Já o chef, é pai de Maria Eduarda, 15, que nasceu em seu segundo casamento, comDaniela Zurita.