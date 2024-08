A apresentadora Ana Hickmann contou que seu filho Alezinho, de 10 anos, lhe fez um pedido especial sobre o dia do casamento com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento e vão subir ao altar em breve! Nesta segunda-feira, 19, a loira compartilhou um vídeo em seu canal no Youtube respondendo algumas perguntas dos fãs e contou como seu filho Alezinho, de 10 anos, está diante das mudanças em sua vida pessoal.

Ela contou que o menino está empolgado. "Ele é um menino fantástico. Tudo o que é novo ele fica muito empolgado. Tudo o que é novo e feliz. Ele tá empolgado com a nova casa, com o casamento, com tudo o que a gente está vivenciando", disse ela.

Em seguida, ela contou que o filho vai participar da oficialização da união. "E ele me fez um pedido muito especial sobre o dia do casamento que eu vou atender. Não posso contar agora, ele me pediu segredo. Ele é um menino fantástico, meu melhor amigo, meu grande companheiro. Eu não consigo dar um passo sem a aprovação dele", detalhou.

"Se eu eu não tiver a aprovação do meu filho, eu não faço nada. Eu digo isso porque, como mãe e como filho, eu gostaria que fosse sempre dessa forma. o respeito que eu tenho por ele, ele tem por mim e a gente compartilha das mesmas vontades. Ele é um menino incrível e tá muito empolgado", completou.

Saiba detalhes da festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Em entrevista ao portal Leo Dias, Ana Hickmann contou que ela e o noivo estão preparando uma festa de noivado para o próximo mês. A celebração vai ser realizada no interior de São Paulo e vai contar com decoração em tons de branco e azul.

O casal, que quer oficializar a união em breve, vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista, marcado para acontecer no dia 14 de setembro. “Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes”, disse Ana. Leia mais!