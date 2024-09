O apresentador Edu Guedes respondeu se pretende ter filhos com Ana Hickmann, de quem está noivo e planeja subir ao altar em breve

O apresentador Edu Guedes falou sobre seus planos de aumentar a família. Em entrevista ao programa Companhia Certa, comandado por Ronnie Von na RedeTV!, ele respondeu se pretende ter filhos com Ana Hickmann, de quem está noivo e planeja subir ao altar em breve.

"A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo", respondeu. E refletiu: "Juro que não imaginava [o relacionamento], nesses meses que passamos, falar no começo: 'Você imaginava ficar noivo da Ana?' Ia falar: 'Tão rápido assim? Não'. E ela também não, mas aconteceu assim".

Ainda sobre a relação com Ana Hickmann, Edu Guedes elogiou a parceira por sua determinação em superar desafios após o divórcio. "Vi o quanto ela sempre se esforçou para ter sucesso na carreira e de repente ver aquilo tudo o que fez, tantas empresas trabalhando, administradas de forma totalmente equivocada, de uma maneira não profissional".

"É recomeçar, mesmo que seja do zero. Quando você passa por alguma dificuldade e tem uma base, seja de trabalho, como a Ana tem, de conhecimento e vivência, você consegue recompor sua vida, mas para isso você precisa de base. A Ana tem essa base dela muito forte", completou. As informações são do portal Splash.

Vale lembrar que a artista é mãe de Alezinho, 10, fruto de sua antiga relação com o empresárioAlexandre Correa. Já o chef, é pai de Maria Eduarda, 15, que nasceu em seu segundo casamento, comDaniela Zurita.

Ana Hickmann mostra primeiro encontro com Edu Guedes

Recentemente, Ana Hickmann relembrou o início de seu relacionamento com Edu Guedes. Em uma publicação no feed do Instagram, ela celebrou os 9 meses da primeira vez que eles tiveram um encontro romântico juntos e compartilhou uma foto tirada naquela noite.

"Essa foto foi tirada no dia 18, já se passaram 9 meses do nosso reencontro. Quanta coisa mudou de lá para cá. Nossas vidas se transformaram. Um amor infinito nasceu. Nossa primeira Selfie", ela escreveu na legenda da publicação. Na imagem, os dois aparecem sorridentes. Leia mais!