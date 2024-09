Ana Clara perde a paciência e dá bronca no Estrela da Casa: ‘Acabou a diversão’

Tudo tem limite! Ana Clara dá um basta e surpreende com puxão de orelha nos participante do reality Estrela da Casa, na Globo

Na noite da última quinta-feira, 5, Ana Clara perdeu a paciência e deu um puxão de orelha nos participantes do Estrela da Casa, da Globo. Durante a indicação para a quarta Batalhas musical do confinamento, a apresentadora pediu que os eles se concentrassem mais na competição e deixassem as brincadeiras de lado.

Em meio ao clima de amizade na casa, Ana Clara foi direta ao alertar os participantes sobre os riscos e a importância de se engajar na dinâmica. Com seriedade, ela deu um recado claro e enfatizou que eles podem ser eliminados da competição a qualquer momento se não se empenharem, principalmente evitando as Batalhas.

"Nessa altura do campeonato, vocês já estão vendo o que acontece. No começo é tudo bem e lindo, mas três já foram para casa. Se doem, lutem para continuar, para não ir para a Batalha. Eu sei que vocês são amigos e que é tudo muito legal, mas um deslize e você vai embora, vai para casa e acabou a diversão, a experiência, acabou”, disparou.

"Passa muito rápido, até para quem ficar até o final”, Ana Clara tentou acordar os confinados com seu recado e mostrou que chegou no limite com as brincadeiras. Na sequência, eles pescaram o significado da mensagem da apresentadora e prometeram ficar mais alertas às dinâmicas do programa: "Isso foi um toque porque a gente está parado para c****** aqui dentro", Gael Vicci opinou.

"A gente está dormindo", disse Unna X. Vale lembrar que Gael se tornou a quarta Estrela da Semana no Estrela da Casa e aproveitou para indicar Lucca e Leidy Murilho para a tão temida Batalha, que gerou o puxão de orelha da apresentadora: “Depois de pensar bastante e por uma questão de estratégia... A amizade continua lá fora. Aqui, a gente está para jogar", o cantor declarou durante a indicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estrela da Casa (@estreladacasaglobo)

Saiba qual será o futuro do reality show após fim da temporada:

Estreando em agosto deste ano, o novo reality show da TV Globo, Estrela da Casa, tem sido foco dos assuntos nas últimas semanas. Isso porque circularam rumores de que a atração seria cancelada pela TV Globo após o fim da primeira temporada, em outubro, por conta da baixa audiência. Saiba qual foi a real decisão da emissora.

De acordo com informações publicadas pelo site Notícias da TV, o diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, confirmou a segunda temporada de Estrela da Casa, em 2025. Mesmo não alcançando um sucesso de audiência e repercussão, o reality tem mantido a liderança nos relatórios da Kantar Ibope; saiba mais sobre o futuro do reality show.