Isabela Cabral lança seu primeiro livro, Manual da Mulher

A escritora Isabela Cabral Braga combina uma vida familiar com um senso de propósito, se dedicando à sua missão pastoral, servindo com devoção na Igreja Batista Lagoinha.

Mente criativa por trás do projeto Manual da Mulher, ela traça um caminho que permite reconhecer a possibilidade de alinhar os desafios do mundo contemporâneo à graça e à elegância, segundo o coração de Deus. Suas raízes espirituais, nutridas no seminário teológico Carisma, e influenciadas pela conceituada palestrante e líder cristã norte-americana Devi Titus, são a base de sua crença.

Formada pela escola francesa Le Cordon Bleu, ela faz da cozinha sua tela, pintando pratos com sabores, aromas e apresentações, adicionando ainda mais prestígio às histórias que conta. Além de escritora e chef, é coach certificada pela Febracis.

“Esta obra é um chamado para que você assuma o seu papel, protetora do lar, cultivando amor e paz e, acima de tudo, buscando em Deus a direção para desvendar o propósito divino que Ele tem para você e sua família. É um convite a embarcar em uma nova jornada de descobertas, em que cada dia é uma oportunidade para crescer e acrescentar na vida de quem se ama com alegria e lealdade”, afirma.