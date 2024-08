Alane Dias rompe o silêncio e expõe fim do contrato com a Globo: ‘Mudou’

Foi descartada? Alane Dias quebra o silêncio sobre o fim do seu contrato e esclarece sua situação após rumores envolvendo a Globo

Na última quinta-feira, 1, Alane Dias rompeu o silêncio e revelou que colocou um fim em seu contrato com a Globo. Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil agradeceu à emissora pela oportunidade que transformou sua vida dentro e fora do reality show, mas afirmou que precisava encerrar um ciclo.

Apesar de a Globo estar dispensando os serviços de muitos ex-participantes do programa, como o campeão Davi Brito, Alane deu a entender em seu relato que a decisão partiu dela: “Sou muito agradecida a Deus e à Nossa Senhora de Nazaré pela realização de um sonho: levar um pouco de mim e do Pará para o BBB 24!”, iniciou.

“Os dias em que estive no programa permanecerão para sempre na minha memória. O carinho de todos da emissora, produção, equipes... que privilégio viver isso. Ao público, todo meu amor. É verdadeiramente especial receber cada mensagem e abraço por onde eu passo”, completou a ex-participante do programa, que ficou em quarto lugar.

Por fim, Alane deixou as portas abertas para retornar a emissora no futuro: “Por hoje, encerro meu contrato do BBB 24, fechando um ciclo que mudou minha vida. À Globo e seus colaboradores minha eterna gratidão. Espero que isso seja um até logo, heim?! Com amor, Alane Dias”, escreveu a atriz e bailarina nos stories do Instagram.

Vale lembrar que, segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Alane realmente decidiu dispensar o agenciamento da emissora para fechar com outra empresa, assim como teria feito Isabelle Nogueira. Agora, ela estaria sendo agenciada pela mesma empresa que cuida de artistas como Anitta, Juliette e Bruna Marquezine.

Embora tenha encerrado o contrato com a Globo, Alane ainda pode firmar novos trabalhos como atriz na emissora. Isso porque ela optou por dispensar os serviços do canal para agenciar sua carreira de forma independente, deixando as portas abertas para futuras oportunidades, como funcionária em novelas e outras produções.

Alane Dias esclarece após testes para novelas na Globo:

Ex-participante do BBB 24, da Globo, Alane Dias tem despertado curiosidade nos fãs com uma possível estreia nas telinhas. Recentemente, a ex-sister chegou a fazer testes para 'Garota do Momento' e 'Volta por Cima', próximas novelas da emissora. Apesar do entusiasmo, Alane ainda não teve retorno sobre a possibilidade de escalação em algum folhetim; saiba mais!