Davi reaparece e manda recado após ser descartado pela Globo: ‘Não presta’

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito usa as redes sociais para mandar recados após não renovar seu contrato com a Globo

Nesta quarta-feira, 31, Davi Brito reapareceu nas redes sociais em meio aos rumores de que teria sido "descartado" pela Globo. Campeão do Big Brother Brasil 24, ele não abordou os boatos do fim de seu contrato com a emissora, mas publicou uma mensagem enigmática que muitos seguidores interpretaram como um recado sobre a situação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Davi apareceu em um vídeo para desejar um bom dia aos seus nove milhões de seguidores: "Buenos días para todos vocês meu povo, vamos pra mais um dia. Mais um dia de luta”, disse o ex-motorista de aplicativo que iniciou uma oração pedindo que o que ‘não presta’ se afaste.

“Que toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo o que não presta, que caia por terra em nome de Jesus. Vamos pra mais um dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Que essa quarta-feira venha a ser abençoada na sua vida. Amém? Bota o capacete que lá vem chuva de brita", disse.

Vale lembrar que, de acordo com o site F5, a emissora decidiu não renovar o contrato de representação comercial do ex-brother, que termina justamente nesta quarta-feira, 31. Entre os motivos para a não renovação estão a falta de interesse do mercado em fechar negócios com o campeão e algumas polêmicas fora do confinamento.

Além disso, é importante destacar que, nesta quarta-feira, 31, a Globo anunciou sua mais nova contratada: Beatriz Reis, a Bia do Brás, do Big Brother Brasil 24. Nas redes sociais, a emissora ressaltou que ela conquistou seu espaço ao consolidar seu sucesso no setor publicitário e se destacar em comparação aos seus colegas de confinamento.

“A ex-BBB já fechou parcerias com nove marcas de diversos segmentos, e agora renova com a Globo seu contrato de representação comercial para campanhas publicitárias em todas as plataformas, incluindo redes sociais”, escreveram em nota que, a partir de agora, passarão a gerenciar exclusivamente a carreira dela, enquanto avaliam outros brothers.

Davi muda rota após fim do contrato com a Globo:

A CARAS Brasil apurou com fontes que Davi Brito está recalculando a rota para contornar toda a crise de imagem que ele mesmo provocou. Fora do casting da TV que o projetou nacionalmente, o baiano concluiu que está se prejudicando e quer fazer as coisas da maneira correta; relembre as polêmicas que prejudicaram seu contrato com a Globo.