Adriana Esteves conta que fez preparação especial para viver mãe com filho desaparecido

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Esteves fala sobre como se preparou para a segunda temporada de Os Outros, série que tem feito sucesso no Globoplay

Adriana Esteves revelou que precisou passar por uma preparação especial para a segunda temporada da série Os Outros, que acaba de chegar no Globoplay. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista disse que ficou mais de um ano sem ter contato com seu colega de cena, Antonio Haddad.

"Ele é um grande ator, um menino incrível, inteligente, talentoso e a gente teve uma afinidade muito grande. A gente fez Os Outros e ficou um ano e pouquinho sem se encontrar até gravar a segunda temporada. E eu estava com tanta saudade dele, queria tanto vê-lo diferente, porque menino com 16 anos se você fica sem ver um ano, volta um homem", disse a atriz, que foi impedida pela produção de ver o colega, que interpreta seu filho desaparecido.

Na segunda temporada de Os Outros, a personagem de Adriana tem enfrentado dias dolorosos após ficar sem ter notícias do filho, Marcinho. A principal suspeita é que o garoto foi assassinado. O caso, inclusive, inspirou a atriz a se encontrar com mães que passam por situações semelhantes na vida real.

"Como mãe esse é um assunto que eu não penso, isso não vem na minha cabeça. Mas como mulher, como cidadã, eu tenho empatia por causa das dores das pessoas. É assim que acontece o meu trabalho", diz a artista, que é mãe de Vicente Brichta e Felipe Ricca.

"Esse é um assunto extremamente delicado e não é o que mais me aproxima para falar. Porque eu gosto de falar no que a maternidade nos aproxima no amor, nas alegrias, no que é a maternidade por esse lado. A série é muito importante, muito densa e infelizmente representa histórias de várias mães, não só brasileiras, mas do mundo todo", finaliza.