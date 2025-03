Vera Holtz explica o verdadeiro motivo para não ter filhos: ‘Eu nunca’

A atriz Vera Holtz abre o coração ao revelar o motivo para não ter filhos em um depoimento potente sobre sua decisão

A atriz Vera Holtz não teve filhos ao longo de sua vida. Agora, ela contou o verdadeiro motivo para sua decisão. Em participação no programa Sem Censura, ela contou que nunca sentiu vontade de construir uma família tradicional e que não tem o instinto materno.

"Sempre, desde pequena [eu não queria ter filho]. Eu tinha 12 anos... Não é não maternidade para mim. Eu não tenho o sim. Não faz parte da minha vida. Desde pequena, eu falava: não existe instinto maternal. Isso é uma invenção social", disse ela na atração da TV Brasil.

Inclusive, ela desabafou sobre a pressão para que a mulher tenha filhos. "E vocês esquecem de quem não tem útero, de quem não pode ter filho. Por que inventaram isso para a mulher? Por que rotular essa questão? Todo mundo quer botar a gente numa caixinha, rotular, vira um produto... Eu nunca realmente acreditei nisso", declarou.

Por fim, Holtz defendeu a ideia de que todos podem cuidar de outras pessoas sem a necessidade de ter filhos biológicos. "Eu acredito na maternagem, que cuida, que forma. E todos nós devemos ter muita gente que a gente cuida", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Brasil (@tvbrasil)

Por que Vera Holtz está longe das novelas?

Em entrevista no programa Diálogos, do jornalista Mario Sérgio Conti, na GloboNews, a atriz Vera Holtz falou sobre sobre a atual fase de sua carreira. A estrela em cartaz com dois espetáculos no teatro. Ela faz o monólogo Ficções, inspirado no livro ‘Sapiens - Uma Breve História da Humanidade', e também com O Estrangeiro, que é uma adaptação do romance de Albert Camus. Com isso, Holtz explicou a decisão de se afastar das novelas e obras audiovisuais para explorar outras artes.

"Eu fiquei muito tempo no audiovisual, adoro fazer televisão, não tenho nenhum problema, peguei um período magnífico de grandes novelas, só vivi muito bem a minha vida nesse período todo com a televisão. E aí eu comecei a perceber que estava na hora de mudança, sair daquele trem-bala, né? Porque televisão é um trem-bala, você descobre... não sabe onde é que para a próxima parada, né? E eu sempre falo que é um transatlântico, uma hora que sai a novela, depois que sai o transatlântico... depois para fazer a curva é meio complicado", afirmou ela.

A última participação dela em novelas foi em Amor de Mãe, de 2019, na Globo.

Leia também: Vera Holtz recorda reação dos pais ao decidir se tornar atriz: 'Passei da régua'