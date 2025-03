César Tralli exibe a marmita que levou para o trabalho: 'Comidinha caseira'

O apresentador César Tralli exibe seu almoço e ressalta que levar marmita para o trabalho é uma opção mais saudável e cheia de sabor

Nesta segunda-feira, 24, César Tralli, de 54 anos, compartilhou em suas redes sociais um pouco de sua rotina ao levar marmita para o trabalho. O apresentador, que estava almoçando arroz integral, destacou as vantagens de optar por comida feita em casa.

Na legenda do vídeo, ele escreveu: “Já devorou sua marmita? Já tá pensando na de amanhã? Minha pausa sagrada pra reabastecer entre o JH e o Edição das 18h na Globonews”, iniciou. "Bom começo de semana. Boas marmitas. Vamos juntos sempre. Amém!”, completou o apresentador.

Tralli aproveitou para compartilhar com seus seguidores a importância de uma alimentação caseira e saudável durante a correria do dia a dia. "Já curtiu sua marmita hoje? Nada como comidinha caseira, já me acostumei tanto que, quando não trago, sinto uma falta... Coisa boa uma refeição feita em casa, mais saudável e mais saborosa" , comentou.

Confira a marmita de César Tralli:

Café da manhã com a filha

O apresentador César Tralli encantou ao postar um momento de seu feriado de Carnaval com a família. Neste domingo, 02, o jornalista compartilhou uma foto com a filha, Manuella Pinheiro Tralli, e mostrou como está curtindo sua folga com muito amor.

Ao lado de Ticiane Pinheiro e de outros parentes, o comunicador está descansando em um hotel. Logo de manhã, ele registrou o momento com a herdeira, que mais uma vez deixou os seguidores encantados com sua beleza e fofura.

"Café da Manhã Com Muito Amor. Aquele afago que afaga a alma. Aquele abraço que abraça o coração. Amor que alimenta a vida. Bom dia", escreveu o global. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindos", disseram. "Amor que não se mede", falaram outros.

